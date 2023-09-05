Триумфальное возвращение "Азова" на фронт: бойцы взяли штурмом сразу 4 позиции врага (видео)

В результате наступательной операции украинским защитникам удалось улучшить тактическое положение. Потери ВС РФ убитыми и ранеными составляют 25 человек.

На одном из направлений бойцы подразделения НГУ смогли провести успешный штурм и захватить сразу 4 позиции врага. Об этом сообщают в пресс-службе "Азова".

Так, 23 августа, выполняя боевую задачу, бойцы 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" спланировали и провели операцию, в результате которой штурмом были взяты сразу 4 позиции противника.

"В ходе операции отличились бойцы 1-го батальона специального назначения и бригадной артиллерии, которые проявили себя мужественно, решительно и крайне профессионально. Силами артиллерии и во время стрелковых боев было уничтожено 13 военнослужащих противника, 12 были ранены", — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские защитники также захватили в плен двух оккупантов, которых передали соответствующим структурам для проведения дальнейших обменов.

В результате наступательной операции бойцам Национальной гвардии Украины удалось улучшить свое тактическое положение вглубь на 400 метров и 500 метров по линии фронта.

Напомним, что ВСУ прорывают "линию Суровикина", на которую ВС РФ очень полагались. ВСУ на Запорожье наступают не широким фронтом, а прорывают рубежи оккупантов на отдельных участках.

Ранее сообщалось, что ВСУ показали кадры боев в Серебрянском лесу на Луганщине. Украинские бойцы обстреливают вражеские позиции из гранатометов и координируют огонь с помощью аэроразведки.