"Массовой — нет": в правительстве объяснили, как происходит экстрадиция уклонистов (видео)

Украинцев, которые во избежание мобилизации выехали за границу, могут вернуть через суд. Кому это грозит, объяснил представитель президента в парламенте Федор Вениславский.

Массовой экстрадиции уклонистов в Украину не будет, однако возвращение отдельных нарушителей возможно в случае возбуждения уголовных дел. Об этом в эфире "Радио Свобода" 5 сентября рассказал представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский.

"С точки зрения юридической процедуры массовой экстрадиции граждан нет. Уголовная ответственность носит персонализированный, индивидуальный характер. Соответственно, по каждому факту необходимо обращаться и предоставлять соответствующие документы о том, что лицо скрывается от органов досудебного расследования, от суда. Только после этого можно применить процедуру экстрадиции", — объяснил он.

По словам чиновника, соответствующие решения могут быть обжалованы в европейских судах, поэтому процедура "непростая" и требует тщательных обсуждений.

Как происходит экстрадиция военнообязанных?

Вениславский сообщил, что для экстрадиции украинцев из-за границы необходимы зарегистрированные уголовные производства, а также признание нарушителей подозреваемыми по этим делам. В частности, уклонисты могут нести ответственность за то, что пересекли границу не через пункты пропуска, за выезд "в тайнике" и за использование фиктивных документов.

"Наиболее массовый характер имеет как раз использование поддельных, ложных, фальшивых документов, которые позволили человеку выехать за пределы страны. Например, справка о том, что человек является инвалидом I или II группы — он не подлежит призыву ни в военное, ни в мирное время", — подчеркнул чиновник.

Он отметил, что действия уклонистов должны устанавливать правоохранители, после чего они нуждаются в регистрации. Тогда могут быть проведены необходимые экспертизы, чтобы установить фальшивость документов, а "нездоровому" уклонисту могут сообщить о подозрении. Только после этого применяют правила экстрадиции.

Комментарий Федора Вениславского (об экстрадиции уклонистов — с 28:29)

Напомним, 31 августа глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что уклонисты, которые выехали из Украины, понесут ответственность "за взятку, за подделку документов, за уклонение от мобилизации". Он отметил, что правительство может обратиться с запросом о выдаче военнообязанных, которые выехали за границу.

Тем временем в польском СМИ сообщили, что страна уже начала депортировать украинцев. Также там заявили о готовности задерживать и отправлять в суд уклонистов, которым удалось выехать.