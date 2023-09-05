"Влил" 2 млрд рублей: российского бизнесмена Фридмана обвинили в поддержке войны против Украины

Бизнесмен устраивает сборы помощи для нужд подразделений оккупантов, воюющих в Украине, а его страховые компании принялись страховать жизнь российских захватчиков на фронте.

СБУ сообщила о подозрении российскому бизнесмену, экс-бенефициарному владельцу украинского "Сенс банка" (ранее "Альфа-банк") Михаилу Фридману. Его обвиняют в финансировании войны против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он "влил" около 2 млрд рублей в несколько военных заводов страны-агрессора. Среди них — "Тульский патронный завод", где производят патроны, и "Уральский оптико-механический завод, где изготавливают оборудование для боевых самолетов и вертолетов ВС РФ.

"Для финансирования захватнических "проектов" кремля олигарх использует активы подконтрольного ему российского финансово-инвестиционного консорциума "Альфа-Групп". Также он задействовал собственные бизнес-ресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком "армия России", которая поставляется оккупантам на передовую", — говорится в сообщении СБУ.

Также бизнесмен устраивает сборы помощи для нужд подразделений оккупантов, воюющих в Украине, а его страховые компании принялись страховать жизнь российских захватчиков на фронте.

Кроме этого Фридман сотрудничает с ФСБ и наладил мобильную связь на оккупированных территориях, которую поставляют его компании.

Фридману сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 УКУ (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Бизнесмен скрывается за границей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, что НБУ 20 июля обратился с предложением к правительству национализировать "Сенс банк" (бывший "Альфа-Банк"), который был в собственности бизнесменов из РФ, находящихся под санкциями.

Ранее сообщалось, что компания олигарха Фридмана страхует авто Росгвардии и охраны Путина. Фирма бизнесмена подписала миллионные контракты с российскими государственными структурами, которые продолжают действовать после полномасштабного вторжения.