Монеты вместо военных реликвий: в США вскрыли "капсулу времени" конца XVIII века (фото)

Специалисты ожидали обнаружить там ценные военные артефакты или исторические документы, возраст которых мог превышать более 200 лет. Однако их ожидало разочарование.

Военная академия США в Вест-Пойнте провела торжественное мероприятие, на котором вскрыта коробка 200 летней давности, помещенная курсантами в основание памятника Тадеушу Костюшко. Ожидалось, что в коробке будут ценные артефакты периода конца XVIII века в виде ценных военных документов, однако вместо них были обнаружены несколько монет. Об этом пишет издание Military Times.

Да дне свинцового ящика находились шесть серебряных американских монет 1795-1828 годов и памятная медаль — сохранились 5-центовая монета 1795 г., доллар 1800 г., 25-центовая монета 1818 г., 10-центовые и 1-центовые монеты 1827 г. и 50-центовая монета 1828 г. Также была найдена памятная медаль канала Эри, датируемая 1826 годом. На различных экспертных сайтах указывается, что потенциальная стоимость большинства монет, в зависимости от их состояния, составляет от нескольких сотен долларов до более 1000 долларов.

Доллар с драпированным бюстом 1800 года

Такой результат разочаровал присутствующих, в том числе археолога Пола Хадсона, который после церемонии забрал ящик в свою лабораторию и начал осторожно просеивать осадок с помощью специальных инструментов.

"Вскоре из ящика показался край монеты. Ну что ж, это нормально. Это уже что-то, это начало", — сказал Хадсон.

Археолог Пол Хадсон демонстрируюет монеты, найденные в свинцовом ящике в Вест-Пойнте

По его словам, как и остальные, он был разочарован неутешительными результатами вскрытия, так как собравшаяся у здания военной академии публика надеялась увидеть военные реликвии или исторические документы, когда эксперты вскрыли крышку и направили внутрь камеру.

Хадсон добавил, что было лучше извлечь монеты и медали в определенных условиях, но он все равно планирует проанализировать осадок, чтобы получить дополнительные сведения о том, что еще могло находиться внутри. По всей видимости, влага и просочилась в коробку через поврежденный шов — такие условия могли привести к распаду органических веществ, например, бумаги или дерева, подчеркнул археолог.

Пыльное содержимое загадочного ящика Вест-Пойнта

"Я думаю, что мы сможем извлечь из этого много нового, чтобы узнать об истории академии и истории страны", — подытожил Хадсон.

Ранее сообщалось, что в Уэльсе кладоискатели нашли коллекцию золотых монет железного века. Как оказалось монеты, принадлежащие племени Кориэлтауви, были отчеканены между 60 и 20 годами до нашей эры.