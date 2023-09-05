"Оккупанты получили четкий месседж": Гуменюк об уничтожении российского катера "Тунец"

В результате атаки ВСУ у захватчиков появилось шесть "двухсотых" и двое "трехсотых".

На юге Силы обороны уничтожили российский катер с оккупантами во время высадки. Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

В сети обнародовали видео уничтожения бойцами ВСУ катера типа КС-701 "Тунец" российских захватчиков. Россияне хотели высадиться с судна, но в этот момент украинские воины нанесли по ним мощный удар. Вследствие этого оккупанты потеряли 6 бойцов и двое из них получили ранения.

По словам Натальи Гуменюк, уничтожение российского "Тунца" является сообщением для оккупантов.

"Фактически основной месседж этого сообщения — то, что любая такая высадка россиян будет заканчиваться единым финалом. Таким, как на том видео", — пояснила Гуменюк.

Напомним, что за минувшие сутки 4 августа на Таврическом направлении Вооруженные силы Российской Федерации потеряли 172 военных.

Ранее сообщалось, что россияне применяют против бойцов Сил обороны ядовитые газы, которые сбрасывают с дрона в окоп, или блиндаж. Боец вынужден вылезать, чтобы не отравиться, и в этот момент в него начинают бросать гаранты.