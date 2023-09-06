Хотят взять реванш: ВС РФ готовятся к выходу на границы Донбасса, — Сырский (фото)

Оперативная обстановка на Купянском и Лиманском направлениях остается сложной. Генерал-полковник Александр Сырский отметил, что ВС РФ завершают подготовку штурмовых отрядов.

Вооруженные силы РФ пытаются перехватить оперативную инициативу на Донбассе и хотят взять реванш. Противник не отказался от идеи выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Об оперативной обстановке на фронте 6 сентября рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

"Оперативная обстановка на восточных направлениях остается сложной. Противник не оставляет свои планы выйти на границы Донецкой и Луганской областей, упорно готовится взять реванш и перехватить оперативную инициативу", — говорится в публикации Military Media Center.

В частности на Лиманском направлении российское командование продолжает замену подразделений на части 25-ой армии, которые были сформированы и переброшены с территории РФ.

Под Бахмутом продолжаются ожесточенные бои, отметил Сырский, — противник пытается удерживать позиции, но украинские бойцы "шаг за шагом выбивают захватчиков с родной земли".

С целью укрепления занимаемых ВСУ рубежей на Купянском и Лиманском направлениях украинский военачальник встретился на передовой с командирами подразделений на восточном фронте. Военное командование рассмотрело возможные варианты действий противника и приняло эффективные управленческие решения.

"Основная наша задача — обеспечить надежную оборону, не допустить потерю занимаемых рубежей и позиций на Купянском и Лиманском направлениях, а также успешно продвинуться вперед и выйти на определенные рубежи на Бахмутском направлении. Но главное — сделать это с минимальными потерями среди наших защитников", — подчеркнул Сырский.

Ранее сообщалось, что ВС РФ готовятся к наступательным операциям на Купянском и Лиманском направлениях. Как сообщила 5 сентября замминистра обороны Украины Анна Маляр, оккупанты начали комплектовать резервы из войск из новых сформированных подразделений.