"Потеряла мужа в спланированной войне": блогерша-миллионник оскорбила вдову воина ВСУ (фото)

Блогерша Коряк раньше жила в Бахмуте — в городе, полностью уничтоженным ВС РФ. При этом женщина продолжает утверждать, что на Украину никто не напал. Говорит, что война продолжается потому, что она "кому-то нужна".

Вдова бойца Олега Адамовского Анна пообщалась с блогершей-миллионником Татьяной Коряк ("Корячкой"). Блогерша начала убеждать женщину, что ее муж погиб на войне, которую намеренно спланировали, и что никакого нападения России на Украину не было. Коряк ранее заявила, что бойцы ВСУ, которые держат линию фронта, это "мясо", поэтому не нужно воевать — и тогда наступит мир. Анна попыталась объяснить, почему блогерша ошибается, взамен получила порцию оскорблений. Детали переписки опубликовало издание "Обозреватель".

Адамовская пристыдила "Корячку", которая пыталась унизить павших бойцов, называя их "мясом". При этом указала, что она не говорила бы так, если бы знала как это — потерять близкого человека. В ответ блогерша заявила, что война — это "имперские игры" и погибшие никому не нужны. В завершение нецензурно высказалась в отношении Анны.

Корячка — об "имперских войнах"

Из-за вторжения РФ в Украину здесь начался ад, напомнила украинка. Поэтому ее муж — офицер, который дал присягу государству и народу — пошел бороться с врагом. В ответ Коряк начала объяснять, почему на самом деле началась война.

Корячка — о причинах войны

По мнению Татьяны, в Донецке "люди хотели децентрализации" и поэтому начали мятеж против государства. Затем децентрализация произошла — ее провели в Украине — но война "почему-то не закончилась". Итак, резюмировала, это специальная война, которую намеренно продолжают.

Корячка — о событиях на Донбассе

И даже паспорта российских военных, которые находились в Донецке во время первой фазы вторжения РФ — после 2014 года — не убеждают блогершу: продолжила повторять, что "все спланировано".

Корячка — о вторжении РФ

Анна Адамовская подытожила: к сожалению, невозможно выбрать, отдавать ли жизнь за таких, как Корячка. Вдова героя опубликовала скрины переписки с блогершей, удивляясь мыслям человека, который собрал 1 млн подписчиков.

Анна Адамовская — о разговоре с блогером

Татьяна Коряк: детали

Татьяна Коряк — украинская блогерша, которая собрала миллионную аудиторию в Instagram. Женщина родом из Бахмута, но переехала в Киев, где приняла участие в телевизионных шоу: "Супермама" (стала победительницей) и "Меняю жену". После начала войны вместе с мужем и ребенком выехала на Кипр. Оттуда продолжает публиковать сообщения с оценками войны в Украине. После общения с Адаменко попыталась объяснить свою позицию — напомнила, что она всегда "помогала людям". Между тем в stories в очередной раз повторила: продолжают войну люди, которые "хотят, чтобы воины погибали", и планируют воевать "до последнего украинца".

Супруги Олег и Анна Адамовские: что известно

Олег Адамовский — украинский воин, подполковник, командир подразделения. Мужчина погиб на Харьковщине в марте 2022 года. Боец прикрывал продвижение побратимов и потерял жизнь во время минирования. Позже президент Украины Владимир Зеленский наградил его орденом Героя Украины.

Олега и Анна Адамовские Фото: Instagram anna_adamovskaya Анна Адамовская и Владимир Зеленский Фото: Сайт Президента Украины

Напоминаем, крестная дочь черниговского военкома попала в скандал, записав короткое видео. Женщина опубликовала кадры своих путешествий по США и была удивлена негативным отзывам украинцев.

Тем временем в Шотландии напали на украинских детей. Злоумышленник бросился на них с ножом: одному мальчику порезал ухо, другого ударил кулаком в лицо.