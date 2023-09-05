"Геноцид народа": украинская блогерша-миллионник назвала украинских военных "мясом" (фото)

Блогерша Татьяна Коряк заявила, что никто не обязан идти и защищать свою страну. По ее мнению, у украинских военных якобы нет шансов против российских захватчиков.

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Украинская блогерша Татьяна Коряк, которая известна под псевдонимом Korya4ka, назвала украинских военных "мясом", а также заявила, что война – это игры политиков, в которые вовлекают простых людей. Своими мыслями она поделилась у себя в Instagram в разделе Stories.

Отвечая подпсчице, которая написала, что ей больно смотреть на ребенка, потерявшего отца на войне, Коряк заявила, что никто не обязан идти и защищать свою страну. Она заявила, что если бы была мужчиной, то не стала бы брать в руки оружие, чтобы "убивать другого человека".

"Я не собираюсь убивать другого человека ни под каким предлогом. Это грязные игры, в которые вовлекают нас политики", — отметила Коряк.

Она считает, что если бы все думали как она, то войн не было бы. Блогерша заявила, что у украинских военных якобы нет шансов против российских захватчиков, так как большинство тех, кто попадают в армию, не имеют опыта.

"Кого сейчас набирают? Мясо? Чтобы что? У воинов нет шансов. Тупо геноцид народа" – отметила Коряк.

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Отметим, что у себя в Instagram Коряк рассказывает о спорте, моде, а также о своей жизни. На нее подписаны миллион человек. Однако на момент написания новости блогерша свой аккаунт закрыла.

Напомним, что 5 сентября сообщалось, что в сети произошел скандал из-за "дочери" военкома из Чернигова. Девушка выложила на своей странице в Инстаграм фотографии из путешествий на Майами, Гавайях, в Лос Анджелесе. Пользователи довели до ее слез. Она назвала "хейтеров" завистливыми и несчастными людьми.