"Геноцид народу": українська блогерка-мільйонник назвала українських військових "м'ясом" (фото)

Блогерка Тетяна Коряк заявила, що ніхто не зобов'язаний йти і захищати свою країну. На її думку, в українських військових нібито немає шансів проти російських загарбників.

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Українська блогерка Тетяна Коряк, яка відома під псевдонімом Korya4ka, назвала українських військових "м'ясом", а також заявила, що війна — це ігри політиків, у які втягують простих людей. Своїми думками вона поділилася у себе в Instagram у розділі Stories.

Відповідаючи підпсчиці, яка написала, що їй боляче дивитися на дитину, яка втратила батька на війні, Коряк заявила, що ніхто не зобов'язаний йти і захищати свою країну. Вона заявила, що якби була чоловіком, то не стала б брати в руки зброю, щоб "убивати іншу людину".

"Я не збираюся вбивати іншу людину ні під яким приводом. Це брудні ігри, в які втягують нас політики", — зазначила Коряк.

Вона вважає, що якби всі думали як вона, то воєн не було б. Блогерка заявила, що в українських військових нібито немає шансів проти російських загарбників, оскільки більшість тих, хто потрапляє в армію, не мають досвіду.

"Кого зараз набирають? М'ясо? Щоб що? У воїнів немає шансів. Тупо геноцид народу" — зазначила Коряк.

Тетяна Коряк про війну і ЗСУ Тетяна Коряк про війну і ЗСУ Тетяна Коряк про війну і ЗСУ

Зазначимо, що у себе в Instagram Коряк розповідає про спорт, моду, а також про своє життя. На неї підписані мільйон людей. Однак на момент написання новини блогерка свій акаунт закрила.

Нагадаємо, що 5 вересня повідомлялося, що в мережі стався скандал через "дочку" воєнкома з Чернігова. Дівчина виклала на своїй сторінці в Інстаграм світлини з подорожей на Маямі, Гаваях, у Лос Анджелесі. Користувачі довели до її сліз. Вона назвала "хейтерів" заздрісними та нещасними людьми.