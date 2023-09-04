Відпочивала на Маямі і Гаваях: у мережі стався скандал через "доньку" військкома з Чернігова

Дівчину захейтили в мережі і довели до сліз. Вона назвала хейтерів заздрісними і нещасними людьми.

Related video

У соцмережі розгорівся скандал через відпочинок "доньки" очільника ТЦК Чернігівської області. Дівчина виклала на своїй сторінці в Інстаграм світлини з подорожей на Майамі, Гаваях, в Лос Анджелесі тощо. Про це написали в телеграм-каналі "Катарсис".

"Донька очільника ТЦК Чернігівської області Олександра Сапона жирує в США. Цікаво, звідки гроші у звичайного воєнкома, щоб забезпечувати Лас Вегас, Маямі та яхти й гелікоптери для власної доньки? Борисов 2.0?", — йдеться в повідомленні.

Дівчину за "доброю українською традицією" одразу захейтили в мережі і встигли довести її ледь не до нервового зриву. Але пізніше з'ясувалося, що вона взагалі не донька військкома, а його хрещена. Дівчина з 18 років мешкає в США. Її батьки — військові. Про помилку вона розповіла у своєму відеозверенні.

"Я сама всього цього досягла. Я пашу в Америці… Щоб потім чути, що мій батько — злодій. Хворі на голову люди, заздрісні і нещасні", — сказала вона.

В телеграм-каналі, який оприлюднив неперевірену інформацію, свою помилку визнали. Проте хейт дівчини не припинився. Щоб не читати малоприємні коментарі, вона закрила свою сторінку в Інстаграм.

Нагадаємо, що продавчиня з Дніпра серйозно оскандалилася в мережі. Вона заявила, що її "шикарний" магазин парфюмів тільки для російськомовних клієнтів, і що тим, хто говорить українською, сюди "зась", а також заявила, що сама вона з "російського міста Дніпропетровськ".

Раніше повідомлялося, що експерт Міносвіти оскандалився через пост в ФБ. Посадовець Андрій Василенко на своїй сторінці у фейсбук поширив наративи російської пропаганди, поставивши під сумнів доцільність проголошення Незалежності України.