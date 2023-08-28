"Хочу мереживні трусики і незалежну Україну": посадовець Міносвіти оскандалився через пост в ФБ

У дописі чиновник навмисно спотворює українську мову і зневажливо відгукується про волелюбність українського народу, яку бере в лапки. На інцидент вже відреагував перший заступник міністра освіти.

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Державний експерт Міністерства освіти та науки України Андрій Василенко на своїй сторінці в фейсбук поширив наративи російської пропаганди, поставивши під сумнів доцільність проголошення Незалежності України. Свої міркування з цього приводу він вилив у великий пост на День Незалежності, 24 серпня.

У публікації, яку він написав російською, він навмисно спотворює українську мову, беручи її в лапки.

"Про выход Украины и прибалтийских республик из состава СССР. Лонгрид.…А начиналось все немного не так, как потом развивалось. И уж точно не так, как привыкли сейчас изображать СМИ с "споконвичным прагненням нэзалэжности". 17 марта 1991 года проходил референдум, на котором мудрый и волэлюбный украинский народ, который спал и видел как покинуть проклятый совок", — почав свій текст чиновник.

Далі він веде розмову про хід референдуму і що українці отримали зовсім не те, до чого прагнули.

"И оказался новоявленный гражданин независимой Украины с известным органом в известной части тела. С х*ром в заднице. Шо, родные, получили моментальное повышение уровня жизни? Многие называют 90-е "платой за нэзалэжнисть". Что-то я в тех листовочках не нашел информацию про "плату за нэзалэжнисть". "Я дєвочка і не хочу СССР, я хочу кружевниє трусікі і незалежну Україну!" Это называется простым словом "кидалово". А кого кинули, тот лох. Как-то так", — написав він.

Потім експерт Міносвіти переключився на країни Балтії — Литву, Латвію та Естонію і заявив, що вони теж не розуміли, що коїли, коли прагнули отримати свою незалежність. Він розповідає, що бував у цих країнах і додає, що "советская оккупация – это лучшее, что могло случиться с Литвой".

Чиновник зауважив, що написав цей пост не з метою відновити Радянський союз.

Завершив він свій лонгрід фразою:

"Недаром вы зоветесь Свободным Народом. Вы дрались за Свободу, и она ваша. Ешьте ее, о волки!" (с) Редъярд Киплинг, "Книга Джунглей", — написав Василенко.

Під його дописом більшість українців розкритикували допис експерта і "затегали" в коментарях міністра освіти України Оксена Лісового, СБУ і навіть "Службу божу України" з вимогою відреагувати на антиукраїнську пропаганду, яку поширює держслужбовець.

Керівник Національного антарктичного наукового центру при МОН, військовий і політичний аналітик, ветеран АТО, екскомандир штурмової роти у батальйоні "Айдар" Євген Дикий звернувся до МОН, як працедавця Андрія Василенка, та до СБУ з вимогою перевірити держслужбовців на предмет сприяння державі–агресорці у військовий час.

"Отже, на 33-му році незалежності, на десятому році російсько-української війни, на середині другого року великої екзистенційної війни за саме існування України, москворотий совкод**чер одночасно: активно агітує проти нашої незалежності та насаджує наративи "русского міра", живе у Києві, працює "експертом" на державній службі, ще й у міністерстві, яке відповідає за виховання майбутніх українських громадян, як державний службовець має бронювання від призову, отримує з наших податків зарплатню, звісно меншу за "бойові", але помітно більшу за платню наших вояків будь-де, крім зовсім "нуля" (навіть в 5 км від фронту), та в рази більшу за виплати пораненим бійцям на реабілітації", — пише Дикий у соцмережі.

В коментарях під дописом Євгена Дикого на публікацію щодо працівника МОН відреагував перший заступник міністра освіти і науки України Євген Кудрявець.

"Це точно протирічить цінностям команди Міністерство освіти і науки України. Дякую за увагу до цього", — написав він.

Нагадаємо, що міністр оборони Олексій Резніков запропонував журналісту УП Михайлу Ткачу та голові антикорупційного комітету Верховної Анастасії Радіній парі — якщо претензії щодо скандальних закупівель зимових курток для ЗСУ за нібито завищеною ціною виявляться необґрунтованими, його опоненти залишать посади.

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