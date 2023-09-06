Быт, работа, язык и отношение местных: как живут украинские беженцы в Евросоюзе (опрос)

Большинство украинцев смогли трудоустроиться в Европе и улучшить свое материальное положение. Возвращаться в Украину не планируют почти половина респондентов.

Социологическая группа Рейтинг провела опрос среди украинцев, которые после начала полномасштабной войны выехали из Украины и сейчас находятся в странах Евросоюза. Опрашивали их по 9 вопросам — благосостояния, отношения местных, знания языка, трудоустройства, помощи и тому подобное. Результаты исследования обнародовал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

59% опрошенных живут в Европе около года. Это те, кто одними из первых выехал за границу в начале полномасштабного вторжения. Больше всего таких среди украинцев, которые выехали с востока страны и Киева. Еще 8% находятся в Европе около полугода, 4% — несколько месяцев.

Работа

49% опрошенных украинских беженцев в Европе в настоящее время имеют работу. Среди тех, кто приехал до вторжения, — таких 74%.

Больше всего трудоустроенных украинцев в Восточной Европе (67%), меньше всего — в Западной Европе (35%). Меньше всего трудоустроенных украинцев, которые приехали с Юга и Востока страны, а также из Киева.

Большинство тех, кто знает язык страны, где живет, имеют работу.

Среди тех, кто трудоустроен, более 80% имеют работу в стране пребывания, 14% — в Украине или сразу в нескольких странах.

Благосостояние

У почти 40% опрошенных украинцев улучшилось материальное положение за последний год, у четверти опрошенных оно не изменилось, а у трети — ухудшилось.

Опрос показал, чем дольше украинцы находятся в Европе, тем больше улучшение их материального положения за последний год.

Также улучшение материального положения есть у тех, кто работает в стране пребывания. Не улучшилось оно у тех, кто продолжает работать в Украине.

Жизнь и быт

Государственные онлайн-услуги в Украине оценены значительно лучше (71%), чем в Европе (16%). Так же в Украине значительно выигрывают финансовые и банковские услуги (70% против 14% в Европе).

Опрашиваемые также значительно лучше оценили медицинские услуги в Украине, чем в странах Европы. В частности, как доступность медицинских услуг (71% против 21%), так и качество медицинских услуг (60% против 25%).

Если дошкольное и школьное образование опрошенные оценили несколько лучше в Украине (42%), чем в Европе (35%), то высшее образование — наоборот: несколько лучше в Европе (43%), чем в Украине (32%).

Абсолютное большинство опрошенных украинцев согласились, что общественный транспорт в Европе значительно лучше (77%), чем в Украине (14%).

Аналогичное мнение и относительно европейских дорог, которые считают лучшими там (85%), чем в Украине (5%).

В Украине жилье респонденты считают более доступным (57%), чем в Европе (22%), потому что его дешевле снимать и тем более купить,

Участники исследования признали, что в Украине гораздо лучше индустрия красоты (85%), чем в Европе (5%).

В Украине лучше: кафе и рестораны (60% против 16%), почтовые сервисы и сервисы доставки (54% против 25%). Онлайн-шопинг в Украине также считается лучшим (51%), чем в Европе (22%), а вот относительно торговых сетей и магазинов мнения разделились: 42% считают их лучшими в Украине, 36% — в Европе.

Мобильность

27% опрошенных украинцев часто путешествовали по стране, где находятся, 33% — редко. По странам Европы — 15% и 26% соответственно.

Украину посещали 46% из тех, кто уехал. Важно, что среди тех, кто уехал во время войны, — 60% ни разу не приезжали в Украину.

Отношение местных

51% опрошенных говорят о положительном отношении, 38% о нейтральном. С холодным столкнулись лишь 9%.

Отношение украинцев к местным оценивается еще лучше: 61% относятся тепло, 35% нейтрально и лишь 3% холодно.

Знание языка

Лишь 13% опрошенных украинцев в Европе владеют языком страны пребывания на высоком уровне.

20% — знают язык на среднем, который позволяет поддержать беседу или читать короткие тексты.

29% — имеют базовый уровень, который позволяет общаться на бытовом уровне и предполагает знание простых фраз. Остальные — начальный уровень или вообще не владеют.

Лучший уровень владения языком у украинцев, которые находятся в Южной и Восточной Европе, худший — в Северной.

Почти 40% украинцев посещают курсы изучения языка страны пребывания, еще 20% планируют это сделать.

Языковые курсы чаще посещают люди среднего и предпенсионного возраста.

Коррупция, бюрократия, налоги

84% считают, что в Украине уровень коррупции выше, чем в Европе (3%).

Зато уровень бюрократии выше в Европе (50%), чем в Украине (25%).

Уровень налогообложения в Европе выше (59%), чем в Украине (16%).

По уровню экономической свободы Украина (25%) уступает Европе (52%), как и по уровню доходов (3% против 87%).

Гуманитарная помощь

72% опрошенных украинских беженцев считают, что им предоставляется достаточно помощи. В частности, так считают 84% опрошенных украинцев, находящихся в Западной и Северной Европе, 65% — в Восточной и 47% — в Южной.

Ожидание победы

32% считают, что Украине для победы нужно полгода-год, 30% — больше года, 17% верят, что для ее достижения нужно несколько месяцев, или меньше.

Среди украинцев в Европе преобладает мнение, что для победы нужно больше года (40%), 23% считают, что на это нужно полгода-год, и только 12% верят в ее достижение в ближайшей перспективе. 3% украинцев в Европе вообще не верят в победу Украины. В Украине таких — 1%.

Возвращение в Украину

49% украинцев, которые переехали после вторжения, не хотели бы остаться жить за границей.

Почти каждый пятый колеблется, возвращаться или оставаться, остальные — думают над тем, чтобы остаться на постоянное проживание за рубежом.

Напомним, что украинцы не имеют четкой позиции по усилению мобилизации в Украине, но поддерживают призыв в ВСУ депутатов и студентов, которые получают второе или третье образование. Против отмены отсрочек выступили лишь примерно 7% опрошенных.

Также опрос украинцев показал, что те, кто остался в Украине, большие оптимисты, чем беженцы. Женщины — ощутимо оптимистичнее мужчин. Люди пожилого возраста — оптимистичнее молодежи.