Поводом для проведения исследования стал скандал, который на днях возник из-за высказываний главы канцелярии НАТО Стиана Йенссена относительно отказа Украины от некоторых территорий в обмен на членство в Альянсе.

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Большинство украинцев не готово уступать территории в обмен на членство в НАТО, однако определенный процент респондентов допускают подобной сценарий. Об этом свидетельствуют результаты опубликованного социологического исследования, проведенного компанией "Active Group" с помощью онлайн-панели "SunFlower Sociology".

Отмечается, что участие в опросе, который проводился 19 августа, приняли 600 респондентов в возрасте от 18 лет разного пола и из разных регионов Украины. Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.

Поводом для опроса украинцев стал скандал, который на днях возник из-за высказываний главы канцелярии НАТО Стиана Йенссена об отказе Украины от некоторых территорий в обмен на членство в Альянсе. Заявление вызвало возмущение в МИД и СНБО Украины. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк также жестко отреагировал на скандал. По его словам, в НАТО фактически предлагают дать возможность России "апгрейдить все свои технологии убийства украинцев", накопить дополнительные ресурсы и передать войну "как эстафету" будущему поколению.

Позже Йенссен извинился и заявил, что ошибся: "Мое заявление об этом было частью большей дискуссии о возможных будущих сценариях в Украине, и я не должен был так говорить. Это была ошибка". А координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби заверил, что США не обсуждают возможность вступления Украины в НАТО в обмен на территориальные уступки России.

Участники исследования отвечали на вопрос — Считаете ли вы допустимым отказаться от части территорий Украины ради вступления в НАТО?

Результаты опроса:

5,1% полностью готовы отказаться от территорий;

скорее да, чем нет ответили 14,2% респондентов;

категорически нет высказались 66,5%;

не смогли конкретно ответить на поставленный вопрос 5,4% респондентов.

Напомним, что Киевский международный институт социологии провел опрос граждан Украины относительно их отношения к Сталину. Согласно результатам, лишь 4% украинцев положительно относятся к экс-руководителю СССР, а отрицательно — 61%. На территории России ситуация противоположная. В России между 2012 и 2023 годами доля тех, кто положительно воспринимает Сталина, выросла с 28% до 63%.

Ранее сообщалось, что 30% украинцев согласны на завершение войны в ближайшее время любой ценой, 53% готовы дальше вести борьбу ради полной победы над Россией.