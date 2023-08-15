"Позиция Альянса четкая": в НАТО высказались об окончании войны в Украине

Официальный представитель НАТО заявил, что оборонный союз по-прежнему поддерживает территориальную целостность и независимость Украины.

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Позиция Североатлантического Альянса касательно Украины не изменилась. Об этом сказал официальный представитель НАТО в комментарии "Суспільному" 15 августа.

Представитель НАТО подчеркнул, что оборонный союз по-прежнему полностью поддерживает независимость Украины и ее территориальную целостность. По его словам, позиция Альянса по Украине была изложена на саммите в Вильнюсе, и она остается неизменной.

"Позиция Альянса четкая и она не изменилась", — утверждают в НАТО.

В оборонном союзе также подчеркнули, что Киев должен сам принимать решение касательного того, на каких условиях должна быть окончена война с Россией. При этом представитель НАТО заявил о необходимости заключить договоренности, которые бы сделали невозможным повторение войны.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и мы привержены достижению справедливого и длительного мира", — сказал чиновник.

Заявление НАТО о территориальных уступках: что известно

Напомним, 15 августа глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен во время дебатов в Норвегии озвучил сценарий вступления Украины в НАТО, при котором Украина должна отказаться от части своих территорий в пользу РФ.

В ответ представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что Альянс должен быть заинтересован в ускорении победы Украины в войне против России, тогда Киев сможет стать полноправным членом НАТО.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк добавил, что отказ Украины от территорий не приведет к окончанию атак со стороны РФ. По его словам, "крайне нелепо" не отвечать на "главный вызов сегодняшнего времени".