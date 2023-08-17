НАТО "включает заднюю" после предложения обменять территории на членство в Альянсе, — Politico

Стиан Енссен — высокопоставленный представитель Альянса, проработавший в организации больше десяти лет, который редко делает публичные заявления. Для коллег его слова были "сюрпризом".

Related video

Заявление руководителя аппарата генерального секретаря НАТО Стиана Енссена, касающееся территориальных уступок со стороны Украины в обмен на полноценное членство в Альянсе, удивило других его представителей. Об этом пишет Politico.

Заявления, сделанные на встрече представителей Альянса в южной части Норвегии, о чем написало местное издание VG, резко контрастировали с позицией руководства Альянса, которая неоднократно озвучивалась: территориальная целостность Украины важна, Киеву решать, когда проводить переговоры с Москвой.

Стиан Енссен — высокопоставленный представитель Альянса, проработавший в организации больше десяти лет, он редко делает публичные заявления. Для коллег его слова были "сюрпризом".

"Подобный обмен никогда не обсуждался на совете союзниками", — заявили представители НАТО.

Однако на следующий день Енссен в интервью VG сказал, что заявление было сделано в рамках более широкой дискуссии.

"Мне не стоило это говорить. Это было ошибкой. Принимать решение — это независимое право Украины. Думаю, сейчас самое важное — поддержка украинцев", — сказал он.

Дипломаты ЕС назвали такое заявление ошибкой для столь опытного профессионала.

"У него нет полномочий на это, и подобные заявления определенно не помогут Украине", — сказал европейский дипломат на условиях анонимности.

Другие говорили, что предложение обменять украинские территории не согласуется с видением представителей 31 страны-союзницы.

Что сказали в Украине

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал глупостью попытки обменивать территории на членство в Альянсе. Представитель МИД Олег Николенко назвал это совершенно неприемлемым.

В кулуарах же представители Киева высказывали свои опасения.

"Эти заявления доказывают: повод для беспокойства есть: ведутся определенные дискуссии, чтобы использовать членство НАТО как разменную монету в переговорах с РФ", — сказал представитель украинских властей на условиях анонимности.

Напомним, что бывший советник ОП Алексей Арестович назвал гипотетический обмен оккупированных территорий на НАТО "суперисторическим шансом".

Также сообщалось, что на Алексея Арестовича подали заявление в СБУ за высказывание о том, что ненависть украинцев к захватчикам дала им "прекрасную мотивацию воевать".