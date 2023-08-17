НАТО "включає задню" після пропозиції обміняти території на членство в Альянсі, — Politico

Стіан Енссен — високопоставлений представник Альянсу, який пропрацював в організації понад десять років і рідко робить публічні заяви. Для колег його слова були "сюрпризом".

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Заява керівника апарату генерального секретаря НАТО Стіана Енссена щодо територіальних поступок з боку України в обмін на повноцінне членство в Альянсі здивувала інших його представників. Про це пише Politico.

Заяви, зроблені на зустрічі представників Альянсу в південній частині Норвегії, про що написало місцеве видання VG, різко контрастували з позицією керівництва Альянсу, яку неодноразово озвучували: територіальна цілісність України важлива, Києву вирішувати, коли проводити переговори з Москвою.

Стіан Енссен — високопоставлений представник Альянсу, який пропрацював в організації понад десять років, він рідко робить публічні заяви. Для колег його слова були "сюрпризом".

"Подібний обмін ніколи не обговорювався на раді союзниками", — заявили представники НАТО.

Однак наступного дня Енссен в інтерв'ю VG сказав, що заяву було зроблено в рамках ширшої дискусії.

"Мені не варто було це говорити. Це було помилкою. Приймати рішення — це незалежне право України. Думаю, зараз найважливіше — підтримка українців", — сказав він.

Дипломати ЄС назвали таку заяву помилкою для такого досвідченого професіонала.

"У нього немає повноважень на це, і подібні заяви безумовно не допоможуть Україні", — сказав європейський дипломат на умовах анонімності.

Інші говорили, що пропозиція обміняти українські території не узгоджується з баченням представників 31 країни-союзниці.

Що сказали в Україні

Радник голови ОП Михайло Подоляк назвав дурістю спроби обмінювати території на членство в Альянсі. Представник МЗС Олег Ніколенко назвав це абсолютно неприйнятним.

У кулуарах же представники Києва висловлювали свої побоювання.

"Ці заяви доводять: привід для занепокоєння є: ведуться певні дискусії, щоб використати членство в НАТО як розмінну монету в переговорах із РФ", — сказав представник української влади на умовах анонімності.

Нагадаємо, що колишній радник ОП Олексій Арестович назвав гіпотетичний обмін окупованих територій на НАТО "суперісторичним шансом".

Також повідомлялося, що на Олексія Арестовича подали заяву в СБУ за висловлювання про те, що ненависть українців до загарбників дала їм "прекрасну мотивацію воювати".