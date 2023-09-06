Конгресс США дал согласие на продажу 96 вертолетов Apache Польше, — Мариуш Блащак

По информации министра обороны Польши Мариуша Блащака, Варшава закупит 96 американских вертолетов Apache с радарами и вооружением.

Министр национальной обороны Республики Польша Мариуш Блащак 6 сентября сообщил, что Конгресс США дал согласие на продажу Польше вертолетов Apache, сообщает Polsat News.

"У нас есть согласие Конгресса США на продажу Польше 96 вертолетов Apache с радарами и вооружением!" — заявил глава министерства и добавил, что сейчас самое время "начать ценовые переговоры".

Пока процедуры не будут завершены и закупленные вертолеты не будут доставлены в Польшу, армия США будет поставлять Apache из собственных ресурсов.

В августе Польша получила согласие Госдепартамента США. Теперь американский Конгресс тоже разрешил передачу вертолетов Apache.

Вертолеты Boeing AH-64E Apache — это базовые ударные вертолеты, используемые армией США с 1980-х годов.

Какое оружие еще получит Польша

Репортер издания Михал Стела рассказал о другом оборудовании, которое вскоре будет доставлено в Польшу.

Он напомнил, что во вторник министр национальной обороны Мариуш Блащак утвердил Письмо о соглашении с Вооруженными силами США по расширению польской системы ПВО и ПРО по программе WISŁA 12. Польша получит датчики противовоздушной и противоракетной обороны нижнего уровня ( LTAMDS), радары и еще 48 пусковых установок Patriot.

"Польша станет первой страной, которая получит доступ к этим технологиям из США. Этот радар видит все, что происходит вокруг, на 360 градусов", — рассказал Михал Стела.

Напомним, 6 сентября сообщалось, что Польша показала новейшую систему дистанционного минирования. За 20 минут польская установка может создать почти двухкилометровое минное заграждение благодаря сразу 6 пусковым.

Кроме этого, 5 сентября СМИ писали, что Польша начнет локальное производство корейских танков K2 уже в 2026 году.