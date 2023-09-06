Чтобы не достался русским: сгоревший в Украине танк Challenger 2 могли заминировать, — СМИ

Британские журналисты еще в январе сообщали о том, что между Киевом и Лондоном шли переговоры относительно танков Challenger 2. Тогда британцы якобы потребовали, что если танки будут подбиты украинские бойцы должны будут сделать все возможное, чтобы вывезти технику с поля боя.

В информационном поле второй день обсуждается тема сгоревшего на украинском фронте британского танка Challenger 2. В сети появилась крайне неожиданна версия, что британцы якобы заложили взрывчатку на основные механизмы танка, чтобы в случае его поражения в руки россиян не попали секретные компоненты и узлы Challenger 2. О том, какие слухи ходят вокруг британского танка, сгоревшего на передовой, рассказали обозреватели Bulgarian Military.

Авторы материала пишут, что в пользу такой версии выступает тот факт, что Challenger 2, как в принципе и другие военные технологии, имеет оборудование и системы управления, которые не должны попасть в чужие руки. Но в то же время вызывает вопросы источник, который распространил слухи. Им оказался российский ресурс OverClockers, который написал, что украинские танкисты якобы неохотно сели в британские машины.

"Взрывчатка покрывала основные механизмы, а контроль в руки экипажу не дали. Не исключено, что все это только слухи, но в целом нет ничего удивительного в том, что найти много желающих прокатиться на заминированном танке так и не нашлось", — говорится в публикации россиян.

Однако эксперты подчеркнули, что российское издание не указало источника для обоснования своих утверждений, поэтому, скорее всего, это не более, чем домыслы российских пропагандистов.

"Минирование механизмов танка остается бездоказательным утверждением, основанным исключительно на предположениях и слухах", — считают западные эксперты.

Версия британского таблоида

Вместе с тем авторы публикации обратили внимание, что еще в январе британский таблоид The Sun поделился информацией о совместных планах Киева и Лондона относительно танков Challenger 2. Тогда журналисты сообщили, что от украинской стороны потребовали, если танки будут подбиты бойцы должны будут сделать все возможное, чтобы вывести технику с поля боя.

В соответствии с британскими военными правилами, при получении танком повреждений в первую очередь необходимо попытаться провести немедленный ремонт на месте. В противном случае танк должен быть транспортирован с использованием специализированной бронированной ремонтной техники, специально предназначенной для таких случаев.

Однако осталось непонятным, что делать в критической ситуации, когда вывезти технику будет невозможно.

"В самой катастрофической ситуации танк может быть уничтожен, поскольку оборонительные рубежи рушатся и союзные войска вынуждены отступать", — написали в The Sun.

В конечном итоге якобы был выработан план, состоящий из двух вариантов. Первый вариант предполагает стратегическое размещение британских танков в глубоком тылу, что позволит уберечь их от непосредственного поражения. Во втором варианте за каждым танком может быть размещена эвакуационная машина, готовая при первых признаках опасности оперативно отвезти его в сторону.

При этом если украинские военные не могут справиться с этой задачей, то предполагалось привлечение некой ЧВК, которая возьмет на себя ответственность за спасение поврежденного танка.

Отметим, что британский министр обороны Грант Шэппс 6 сентября в эфире телеканала Sky News подтвердил информацию СМИ об уничтожении в Украине первого танка Challenger 2. Что касается судьбы экипажа, то по его словам, экипаж уничтоженного танка не пострадал и все бойцы живы, что говорит о высоком уровне выживаемости танков и подчеркивает высокие характеристики и качество западной техники, которую поставляют украинцам союзники. При этом Шэппс предположил, что танк, вероятно, был уничтожен российской артиллерией.