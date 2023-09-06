"Ранены до 10 работников ФСБ": бойцы РДК провели успешный бой на границе с Россией (видео)

Бойцы РДК провели рейд возле одного из сел на границе РФ с Украиной. По меньшей мере 1 сотрудник ФСБ погиб.

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" возобновили рейды на украинско-российской границе. Во время последнего они имели бой с сотрудниками ФСБ России. Об этом сообщили в телеграм-канале РДК.

"Представители РДК совместно со смежными подразделениями провели очередной успешный огневой рейд в пограничной полосе. По меньшей мере один сотрудник ФСБ погиб, около 10 ранены", — говорится в сообщении.

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" выложили видео своего рейда. Он происходил возле неуказанного населенного пункта в России.

Российские добровольцы вели бой с использованием гранатометов и стрелкового оружия. После боя они отошли на территорию Украины.

Напомним, что в "Русском добровольческом корпусе" рассказали о результатах рейда в Брянскую область Российской Федерации 22 августа. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об "отражении" попытки прорыва границы, однако позже оказалось, что рейд РДК был успешным.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 августа сотрудники СБУ совместно с бойцами "Русского добровольческого корпуса" провели операцию на аэродроме в российском городе Курск. Атаку была осуществлена атака с использованием беспилотных летательных аппаратов на военный аэродром.