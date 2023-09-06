Спецслужбы Украины научились ликвидировать врагов в оккупированных регионах и в России, — СМИ

По словам журналистов, СБУ, ГУР и ССО выполняют операции на оккупированных территориях и России, однако кампания по ликвидации движима импульсами, а не четкой стратегией.

За 18 месяцев в войны в Украине многие коллаборанты и враги Украины стали жертвами спецопераций украинских спецслужб. Все дело в том, что ГУР и СБУ научились ликвидировать россиян и их пособников. Об этом пишет издание The Economist.

По словам журналистов, предателей и врагов Украины расстреливали, взрывали, вешали и даже иногда травили поддельным бренди. Однако украинская сторона предпочитает не комментировать такие действия.

Источники издания также сказали, что центральную роль в подобных операциях играет Пятое управление СБУ. Его бюджет примерно в 5 раз больше, чем бюджет Главного управления разведки.

Сообщается, что еще одним важным игроком в операциях на оккупированной территории являются Силы специальных операций. По словам журналистов, сейчас служба добивается расширения полномочий для проведения операций внутри самой России.

В материале сказано, что считается, что президент Украины может лично санкционировать операции по ликвидации предателей и врагов. Как рассказал журналистам источник, Владимир Зеленский четко отдал приказ избегать потерь среди мирного населения.

"Президент передает людям это указание формально, а иногда и крича на них", — сказал источник.

По словам неназванного эксперта, который ранее занимался шпионажем, кампания по ликвидации коллаборантов, которую ведут украинские спецслужбы, движима импульсами, а не логикой. Так, некоторые операции оказывают психологический эффект, но другие говорят об отсутствии четкой стратегии.

Напомним, что в ГУР назвали преимущества и проблемы врага. По словам представителя ведомства Андрея Юсова, у РФ большие проблемы с современной оптикой, электроникой, чипами и схемами. Также Кремль не готовит россиян к тотальной мобилизации.