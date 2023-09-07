"Будем работать": Кулеба назвал самый перспективный путь вывоза зерна из Украины (видео)

По словам главы МИД, позиции США и Украины касательно транспортировки украинского зерна совпадают.

Украина и США считают дунайский коридор самым перспективным с точки зрения экспорта украинских зерновых культур. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с государственным секретарем США Энтони Блинкеном 6 сентября.

Как отметил глава украинской дипломатии, взгляды Вашингтона и Киева касательно транспортировки зерна из Украины совпадают.

"Я уже упоминал зерновой экспорт. Тут наши позиции абсолютно совпадают. Мы считаем, что самым перспективным является дунайский коридор. Будем работать над его развитием", — сказал министр.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что РФ "сделала еду оружием", заявив о выходе из "зернового соглашения"

"Путин бомбардирует украинские порты и делает все, чтобы росла цена на продукты питания", — констатировал американский чиновник.

Энтони Блинкен также указал на то, что Россия получает большие доходы от продажи собственного зерна и увеличения цены на него.

Брифинг Дмитрия Кулебы и Энтони Блинкена

Напомним, 25 августа руководитель Управления координации санкций Государственного департамента США Джеймс О'Брайен заявил, что Вашингтон видит "жизнеспособные" маршруты для транспортировки зерна с территории Украины.

Ранее, 22 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что экспорт зерна из Украины может осуществляться через порты на Дунае, а также хорватские порты в Адриатическом море.