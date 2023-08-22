Хорватия готова предоставить Украине порты на Дунае и в Адриатическом море, — Зеленский

Кроме предоставления портов политики также обсуждали вопросы оборонного характера, в частности гуманитарное разминирование.

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Экспорт зерна из Украины может осуществляться через порты на Дунае и в Адриатическом море. Президент Владимир Зеленский сообщил подробности в Telegram.

Он отметил, что экспорт зерна важен для Украины. Транспортировка зерна может произойти через дунайские и адриатические порты Хорватии.

Руководитель государства обсудил на встрече с Андреем Пленковичем, премьер-министром Хорватии, ситуацию в сфере безопасности. Вопрос о предоставлении нового пакета оборонной поддержки был важным для политиков. Гуманитарное разминирование также было важным для обсуждения.

"Благодарен Хорватии за помощь Украине и глобальное лидерство в этой сфере", — заявил Зеленский.

Прекращение зерновой сделки

Россия 17 июля отказалась пролонгировать участие в зерновом соглашении, поскольку другие страны якобы не выполнили своих обязательств по договору. Это якобы касалось в той части договоренностей, которые регулировали поставки российской продукции на мировой рынок — экспорта сельхозпродукции и удобрений из России.

2 августа СМИ сообщили, что глава Кремля поедет в Турцию на переговоры с руководителем Турции. Точной даты визита не назвали. Как известно, одной из тем переговоров двух лидеров может стать "зерновая сделка".

Напомним, 1 августа стало известно, Хорватия и Украина запустят производство машин для разминирования, которые помогут обезвредить взрывчатку на почти 200 тыс. кв. км сельхозугодий. Компании выпускают спецтехнику для обезвреживания мин.