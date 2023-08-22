Хорватія готова надати Україні порти на Дунаї та в Адріатичному морі, — Зеленський

Окрім надання портів, політики також обговорювали питання оборонного характеру, зокрема гуманітарне розмінування.

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Експорт зерна з України може здійснюватися через порти на Дунаї та в Адріатичному морі. Президент Володимир Зеленський повідомив подробиці в Telegram.

Він наголосив на тому, що експорт зерна важливий для України. Транспортування збіжжя може відбутися через дунайські й адріатичні порти Хорватії.

Керівник держави обговорив на зустрічі з Андреєм Пленковичем, прем’єр-міністром Хорватії, ситуацію у сфері безпеки. Питання щодо надання нового пакету оборонної підтримки було важливим для політиків. Гуманітарне розмінування також було важливим для обговорення.

"Вдячний Хорватії за допомогу Україні та глобальне лідерство в цій сфері", — заявив Зеленський.

Припинення зернової угоди

Росія 17 липня відмовилася пролонгувати участь у зерновій угоді, оскільки інші країни нібито не виконали своїх зобов'язань щодо договору. Це нібито стосувалося тієї частини домовленостей, що регулювали постачання російської продукції на світовий ринок — експорту сільгосппродукції та добрив із Росії.

2 серпня ЗМІ повідомили, що очільник Кремля поїде в Туреччину на перемовини з керівником Туреччини. Точної дати візиту не назвали. Як відомо, однією з тем перемовин двох лідерів може стати "зернова угода".

Нагадаємо, 1 серпня стало відомо, Хорватія та Україна запустять виробництво машин для розмінування, які допоможуть знешкодити вибухівку на майже 200 тис. кв. км сільгоспугідь. Компанії випускають спецтехніку для знешкодження мін.