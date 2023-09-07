Недалеко от аэропорта: в РФ заявили о новой атаке БПЛА на Москву (фото, видео)

Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что дрон был уничтожен, а разрушений нет. При этом в соцсетях заявили о выбитых окнах, поврежденных автомобилях и пожаре.

В четверг, 7 сентября, Московскую область Российской Федерации атаковал беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.

По словам чиновника, дрон, который двигался в сторону Москвы, был уничтожен противовоздушной обороной в Раменском городском округе. Он также заявил, что разрушений и пострадавших на месте падения обломков нет.

Тем временем Telegram-канал "Осторожно, Москва" сообщил, что на улице Десантной в Раменском в квартирах многоэтажного дома взрывной волной были выбиты окна.

"Сначала был сильный взрыв, посыпалась стекла. У соседей выше, окна вместе с рамами начали вылетать, посыпалась штукатурка", — рассказали очевидцы.

Жители Десантной улицы рассказали, что по их двору разбросаны обломки беспилотника. По их словам, пострадали припаркованные во дворах автомобили. Кроме того, на месте падения одного обломка вспыхнул небольшой пожар.

По данным издания, правоохранители оцепили улицу и велели собравшимся на месте падения обломков людям разойтись.

Telegram-канал Mash сообщил, что БПЛА был сбит неподалеку от международного аэропорта Жуковский. Авторы канала также подтвердили, что движение по Десантной улице в Раменском перекрыто, а сотрудники Росгвардии по громкоговорителю просят людей разойтись по домам.

Напомним, 7 сентября взрывы также прозвучали в Ростове-на-Дону, возле штаба Южного военного округа. Губернатор сообщил, что ПВО сбила 2 дрона, один из которых упал в центре города и спровоцировал пожар.

Ранее, 6 сентября, в российском оборонном ведомстве отчитались о якобы уничтожении беспилотников в Брянской и Белгородской областях. В обеих атаках российское министерство обвинило Украину.