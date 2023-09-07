В США объявили о разработке модернизации танков Abrams: что известно о проекте M1E3

Отметка "Е" в наименовании означает, что танк претерпит инженерные изменения, что значительно больше обычной модернизации. Abrams может стать более маневренным и эффективным.

Армия США объявила о направлении модернизации основного боевого танка M1E3 Abrams. Об этом сообщает пресс-служба американской армии.

После завершения программы Abrams M1A2 SEPv4 в США сосредоточатся на улучшении возможностей, которые будут в армии после 2040 года.

"Танк "Абрамс" больше не может наращивать свои возможности без увеличения веса, и нам нужно уменьшить его логистические расходы. Война в Украине высветила острую потребность в интегрированной защите солдат, построенной изнутри, а не извне", — заявил генерал-майор Гленн Дин, руководитель программы "Наземные боевые системы".

Годы испытаний, анализа и отзывы солдат позволили прийти к решению, что надо сделать новый танк, который сбалансирует расходы с потребностями армии и инвестирует в оборонно-промышленную базу США. Поэтому разработка M1E3 Abrams будет иметь все лучшее от текущей модернизации SEPv4, которая еще даже не поступила в войско. Кроме этого машина будет отвечать новейшим стандартам архитектуры модульности и открытости систем, чтобы быстрее и дешевле можно было модернизировать танк.

M1E3 Abrams должен повысить эффективность и маневренность боевых групп в составе бронетанковых бригад по всему миру, потому что танк должен иметь меньше затрат на техническое обеспечение. При этом для армии будут производить M1A2 SEPv3 в уменьшенных объемах пока производитель не перейдет на M1E3 Abrams, а также продолжит использовать SEPv4.

Обозначение "Е" означает инженерное изменение действующей платформы, которое является более значительным, чем просто модификация. Она служит для обозначения прототипа и конфигурации разработки, пока машина не будет официально классифицирована и не получит обозначение "А". Это обозначение отличается от обозначения "XM", которое используется для новых прототипов систем.

Оперативная готовность ожидается в начале 2030-х годов.

Напомним, 23 августа СМИ писали, что Тайвань ожидает танки Abrams M1A2T, которые будут несколько отличаться от базовых.

6 октября в General Dynamics Land Systems представили новое поколение танков AbramsX .