Зеленский повысил в звании главу ГУР Минобороны Буданова

Руководителя военной разведки Украины уже второй раз повышают в звании с начала полномасштабного вторжения ВС РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил руководителю Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову звание генерал-лейтенанта. Соответствующий указ № 564 опубликован на сайте главы украинского государства.

"Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кириллу Алексеевичу — начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины", — говорится в сообщении.

Главу ГУР с начала полномасштабного вторжения в звании повысили уже во второй раз. В апреле прошлого года Буданов получил воинское звание генерал-майора.

Напомним, что Кирилл Буданов не согласен с президентом Украины Владимиром Зеленским о переносе войны на территорию России. Глава украинской разведки поддерживает перенос войны на территории, которые принадлежат Кремлю или над которыми имеют влияние его силы. Ранее президент Зеленский выступил против, намекнув, что такое решение не поддержали бы партнеры Украины.

Ранее сообщалось, что недавно глава разведки отпраздновал юбилей — 10 лет совместной жизни с женой Марианной. Буданов также рассказал, что службу в подразделениях специального назначения ГУР МО начал в 2007 году, сразу после того, как получил военное образование в Одесском институте Сухопутных войск.