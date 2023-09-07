"Передавали запчасти для военной авиации ВСУ": в РФ сообщили о перекрытии "канала" контрабанды

По данным российского ведомства, контрабандисты выкупали и ремонтировали запчасти боевых самолетов и вертолетов, а затем продавали их заказчикам из других стран.

В России сообщают о перекрытии канала поставки "контрабандных запчастей" для военной авиации из РФ для Украину. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщает Центр общественных связей ФСБ, передает российское издание "РИА Новости".

В ведомстве рассказали, что преступная группировка якобы поставляла в страны Западной Европы комплектующие и запасные части для боевой авиации.

"Контрабандисты покупали и ремонтировали узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов, а затем продавали их иностранным заказчикам, в том числе для нужд ВСУ", — пишут оккупанты.

Кроме того, по данным источника, у задержанных было изъято более 100 изделий для боевой авиации, 117 тысяч долларов и 59 тысяч евро.

"Получены документальные материалы об участии задержанных в организации ремонтно-восстановительных работ в отношении комплектующих изделий к украинским военным самолетам и вертолетам", – рассказали в ведомстве.

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Напомним, что в российских органах госбезопасности, то есть вражеской ФСБ, поддерживают увольнение министра обороны Сергея Шойгу и руководителя Генерального штаба Валерия Герасимова.

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