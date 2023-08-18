Разработка ФСБ: украинцев в оккупации вынуждают установить шпионское приложение, — ЦНС

В первую очередь нововведение от противника относится к учителям, школьникам и их родителям. В подполье советуют его устанавливать на отдельный телефон.

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Российские захватчики требуют от жителей временно оккупированных территорий (ВОТ), чтобы они загружали на свои телефоны шпионский софт. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления (ЦНС) 18 августа.

По информации украинского подполья, речь идет о специальном мессенджере, который называется "Сферум". Его приказали установить учителям, школьникам и их родителям.

Примечательно, что разработкой этой программы занималась ФСБ, чтобы держать контроль над населением.

"Официально "Сферум" является мессенджером, который продвигает Министерство просвещения страны-террориста. Да, по замыслу именно в нем должны вести общение учителя с учениками и родителями. Но этот софт разработан соприкасающимися с ФСБ структурами и может шпионить за владельцем телефона, в частности передавать данные о контактах, звонках, передвижениях и поисковых запросах владельца", — говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления рекомендуют украинцам, которые вынуждено проживают на оккупированных территориях, устанавливать это приложение только на отдельный телефон, который не является основным и практически не используется. По возможности, лучше вовсе проигнорировать установку этого приложения.

Напомним, 17 августа в ЦНС сообщили, что оккупанты придумали новый способ паспортизации. Теперь подросткам предлагают подарить бесплатный отдых, если они добровольно оформят гражданство Российской Федерации. В ином случае семьи будут лишаться социальных выплат и родительских прав.