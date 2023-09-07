Элитные британские войска получат новые винтовки KS-1: быть незаметными и смертоносными

В Военно-морских силах перевооружают свои передовые части, чтобы они имели преимущество над потенциальным врагом. Кроме винтовок они получают шлемы, устройства ночного видения и других.

Элитные войска Королевской морской пехоты получили на вооружение новые винтовки Knight's Stoner 1, которые получат главные ударные группы. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Великобритании.

В британской армии винтовки будут иметь обозначение L403A1. Это одна из составляющих новых дополнений к вооружению коммандос британской армии. Всего приобретено более 1000 винтовок у американского производителя Knight's Armament Company. Они имеют усовершенствованные оптические и тепловизионные прицелы и глушители, чтобы элитных бойцов было сложнее обнаружить и сделать более грозными.

Фото: Royal Navy

Отмечается, что отряды коммандос регулярно разворачивается по всему миру: от Арктики, пустыни до джунглей. Они проводят сложные операции: изъятие наркотиков, борьба с пиратством и терроризмом. Поэтому элитные подразделения морпехов должны иметь первоклассное снаряжение, чтобы иметь преимущество над врагом.

Кроме винтовок военные получат новые устройства ночного видения Fused, системы тактической связи, шлемы Gentex, связь, а также технику. В пресс-службе добавляют, что Королевский шаг делает лишь начальные инвестиции для элитных боевых сил очень высокой готовности. В 2024 году ожидается более долгосрочная компания.

Коммандосы выполняют задания даже в Арктике Фото: Royal Navy

Напомним, 11 августа в Британии заявили об обучении 900 украинских морпехов, чтобы построить Украине собственные морские силы.

10 февраля СМИ писали, что Пентагон намерен возобновить сверхсекретные программы в Украине.