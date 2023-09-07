Предчувствуют "жест доброй воли": РФ перебрасывает подразделения под Мелитополь, чтобы остановить ВСУ

Подразделения Сил обороны угрожают позициям ВС РФ на Мелитопольском направлении. В частности, линия прорыва все шире и до Токмака остается все меньше километров.

Представитель Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Ушкалович рассказал о том, что собирается делать российское командование для остановки продвижения Сил обороны. О том, что ситуация сложная, свидетельствуют доклады украинского Минобороны: указывается, что воины закрепляются на новых позициях на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Однако россияне все еще надеются, что остановят это продвижение, — говорится в выступлении Ушкаловича в Military Media Center.

На юге ВС РФ нуждаются в усилении, утверждает офицер. Чтобы усилиться, россияне вводят резервы и перебрасываются боевые подразделения с других направлений. Цель перегруппировки — улучшение обороны на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Между тем подразделения украинской "Гвардии наступления" уничтожили до взвода живой силы противника, подчеркнул офицер. Удалось продвинуться в направлении Мелитополя вглубь позиции россиян и вдоль линии фронта.

"Закрепляются на занимаемых рубежах и осуществляют подготовку к дальнейшим наступательным действиям", — уточнил Ушкалович планы нацгвардейцев.

По словам полковника, ВС РФ несет потери на фронте в Украине, но все же пытается наступать на одних участках и удержать другие. В частности, враг атакует в трех направлениях — в сторону Лимана, Марьинки и Авдеевки. Также — контратакует под Бахмутом.

Контрнаступление ВСУ: детали

Военный обозреватель Константин Машовец проанализировал ситуацию в Запорожской области по состоянию на 6-7 сентября. По его словам, ВСУ находятся в 2,5 км до села Новопрокоповка, расположенного южнее ранее деоккупированного Работино. Кроме того, Силы обороны в состоянии перерезать полевую дорогу, которая соединяет Новопрокоповку и село Вербовое, расположенное восточнее. В то же время у Вербового продолжается бой с подразделениями российского "Барса". Таким образом, подытожил обозреватель, полоса прорыва фортификаций ВС РФ расширяется: оборона "трещит" и на западе, и на востоке в направлении на Токмак.

Отметим, на онлайн-карте DeepState видно, что линия боев продвинулась дальше между Новопрокоповкой и Вербовым. Расстояние между этими населенными пунктами — около 5 км. Расстояние от Новопрокоповки до Токмака — около 15 км. По дороге ВСУ нужно будет пройти еще два села — Ильченково и Сладкая Балка, а также Мирное и Новое вдоль автодороги.

Ситуация возле Токмака по состоянию на 7 сентября 2023 года Фото: DeepState

Напоминаем, бойцы ВСУ использовали ракету HIMARS для уничтожения тайника пусковой установки "Ланцетов". Кроме того, придумали способ, как уничтожать пехоту и технику врага с помощью противотанковых мин: их подвешивают к дронам и сбрасывают сверху.