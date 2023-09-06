"Бои продолжаются": ВСУ продвинулись южнее Работино и наступают на Бахмут, — Генштаб (видео)
По словам спикера командования Павла Ковальчука, российские оккупанты регулярно делают попытки наступления на Бахмутском и Лиманском направлениях, но украинские защитники сдерживают их.
Украинские вооруженные силы продолжают свою наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Бойцы смогли продвинуться на юг от уже деоккупированного Работино в Запорожской области. Об этом сообщает спикер Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук в эфире телемарафона.
Между тем, наши бойцы сдерживают наступление врага на Авдеевском и Марьинском направлениях.
"Также на Лиманском и Бахмутском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки и севернее Клещиевки. Тяжелые бои продолжаются", — добавил спикер.
Мелитопольское направление
Как сообщил спикер, украинские военные достигли успеха на направлении Работино-Новопрокоповка в Запорожской области и сейчас закрепляются на достигнутых позициях.
Также защитники наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника. Осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Бахмутское направление
Украинские вооруженные силы продолжают оказывать давление на противника к югу от Бахмута, как и ранее. Оккупанты понесли потери, вынуждены перемещать свои подразделения и задействовать резервы в данном районе.
Напомним, 28 августа Минобороны подтвердило, что украинские войска освободили Работино Пологовского района Запорожской области и продолжают продвижение вперед. По словам заместителя министра Анны Маляр, южное направление является основным для украинских защитников во время контрнаступления.
Бойцы 47 отдельной механизированной бригады рассказали о боях за Работино в Запорожской области. Также освобождение села Работино дает возможность организовать наступление на Токмак.