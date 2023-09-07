Обсудили поставки ракет ATACMS: госсекретарь Блинкен спустился в Киеве в бункер (фото)

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, он обсудил с госсекретарем США поставки ракет большой дальности ATACMS и надеется на положительное решение в вопросе предоставления Киеву дальнобойной артиллерии.

В четверг, 7 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Украину спустился в бункер в Киевской области. Об этом сообщает Sky News.

Блинкен — первый из высокопоставленных представителей американского руководства, который приехал в Киев после начала контрнаступления ВСУ в июня.

Накануне, 6 сентября, он анонсировал новый пакет военной помощи Украине стоимостью свыше 1 млрд долларов. Поставки вооружения предусматривают и укрепление возможностей противовоздушной обороны Украины.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что вместе с Блинкеном обсудил предоставление Украине ракет большой дальности ATACMS, и что он надеется на положительное решение в вопросе поставок Киеву дальнобойной артиллерии для обороны от российской агрессии.

Блинкен спустился в бункер в Киевской области Блинкен спустился в бункер в Киевской области Блинкен спустился в бункер в Киевской области Блинкен спустился в бункер в Киевской области Блинкен спустился в бункер в Киевской области Фото: Sky News

Бронемобили MRAP для борьбы с минами

Более того, побывал на окраине Киева Блинкен побывал на объекте ГПСУ, где ему показали переданные США разведывательные дроны и четыре транспортных средства для противодействия минам MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected), а также несколько сбитых дронов ВС РФ.

Госсекретарь также побывал в украинском центре по разминированию, которому отводится ключевая роль в контрнаступлении Украины.

По оценкам международных экспертов, процент неразорвавшихся российских боеприпасов в Украине может доходить от 10-30%.

Напомним, что Блинкен во время визита в Киев дал положительную оценку контрнаступлению ВСУ.

Также сообщалось, что впервые за время полномасштабной войны Украина получит от США деньги российских бизнесменов.