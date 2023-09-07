На базе "вагнеровцев" в Мали заметили 3 турецких БПЛА Bayraktar TB2

По данным СМИ, база "вагнеровцев" перешла под контроль Минобороны РФ, поэтому россияне могли получить доступ к турецким технологиям.

В африканской стране Мали на снимках увидели три беспилотника Bayraktar TB2. Об этом сообщает The Insider.

В аэропорту Мали, который также служит военной базой для наемников ЧВК "Вагнер", заметили три БПЛА Bayraktar TB2. База расположена в военном аэропорту Севаре вблизи города Мопти. Турецкая компания продавала в Мали собственные БПЛА еще в декабре 2022 года. Однако тогда озвучивались данные о 2 Bayraktar TB2, а на зафиксированном снимке видно по меньшей мере 3 изделия. Также известно, что в апреле именно эта база была атакована исламскими боевиками.

По метаданным авторам удалось обнаружить, что фото было сделано 30 августа. Вероятно, с вертолета, который летел с военной базы Севаре или наоборот приближался к ней. Источники журналистов утверждают, что контроль над военной базой сейчас взяло на себя Министерство обороны России. Следовательно, вероятно, что Минобороны РФ имеет доступ к турецким БПЛА, которые также есть на вооружении украинской армии. Вместе с тем в"Милитарном" не исключают, что россияне не могут их эксплуатировать, потому что не имеют операторов и специалистов по обслуживанию.

Напомним, 25 августа хунта Нигера позволила войскам Мали и Буркина-Фасо воевать на территории страны в случае интервенции со стороны государств ECOWAS.

1 сентября СМИ писали, что Минобороны РФ "выманило" Пригожина из Африки, чтобы взорвать самолет. Минобороны разрушило логистику бизнес-империи "повара Путина".