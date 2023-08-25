Хунта готовится к войне: Нигер разрешил войскам Мали и Буркина-Фасо воевать в стране

Ранее главный экономический блок ECOWAS согласился на переговоры с главарем хунты генералом Абдурахманом Чиани, но в случае их провала, они готовы ввести войска.

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Военная хунта Нигера позволила вооруженным силам Мали и Буркина-Фасо зайти на территорию страны в случае нападения. Об этом сообщает Reuters.

24 августа Нигер, Мали и Буркина-Фасо в совместном заявлении сообщили, что страны получили разрешение воевать на территории Нигера. Это является признаком того, что хунта планирует сопротивляться региональному блоку ECOWAS, чтобы удержать власть. Недавно ECOWAS договорились о сотрудничестве с хунтой для восстановления конституционного порядка, но если дипломатические усилия потерпят неудачу, то они готовы прислать войска.

В издании отмечают, что любая эскалация рискует еще больше дестабилизировать охваченный восстанием регион, потому что Мали и Буркина-Фасо тоже возглавляемые хунтой. Они готовы поддержать любые действия в случае конфликта ECOWAS. Лидер нигерийской хунты генерал Абдурахаман Чиани подписал два приказа, которые позволят воевать Буркина-Фасо и Мали на территории страны.

"Министры Буркина-Фасо и Мали ... подтвердили свое неприятие вооруженной интервенции против народа Нигера, которая будет рассматриваться как объявление войны", — говорится в совместном заявлении.

Встреча между тремя представителями военных хунт проходила в столице Нигера — Ниамее.

Напомним, 20 августа главарь Нигера пообещал передать власть через три года. Генерал Чиани не хочет войны и готов вернуть страну к гражданскому правлению.

19 августа главный региональный блок Западной Африки ЭКОВАС заявил, что согласовал день для возможного военного вмешательства для восстановления демократии в Нигере.