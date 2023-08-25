Хунта готується до війни: Нігер дозволив військам Малі та Буркіна-Фасо воювати в країні

Раніше головний економічний блок ECOWAS погодився на перемовини з ватажком хунти генералом Абдурахманом Чіані, але у разі їхнього провалу, вони готові ввести війська.

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Військова хунта Нігеру дозволила збройним силам Малі та Буркіна-Фасо зайти на територію країни у випадку нападу. Про це повідомляє Reuters.

24 серпня Нігер, Малі та Буркіна-Фасо у спільній заяві повідомили, що країни отримали досвід воювати на території Нігеру. Це є ознакою того, що хунта планує чинити опір регіональному блоку ECOWAS, щоб втримати владу. Нещодавно ECOWAS домовились про співпрацю з хунтою для відновлення конституційного порядку, але якщо дипломатичні зусилля зазнають невдачі, то вони готові надіслати війська.

У виданні зазначають, що будь-яка ескалація ризикує ще більше дестабілізувати охоплений повстанням регіон, бо Малі та Буркіна-Фасо теж очолювані хунтою. Вони готові підтримати будь-які дії у разі конфлікту ECOWAS. Лідер нігерійської хунти генерал Абдурахаман Чіані підписав два накази, які дозволять воювати Буркіна-Фасо та Малі на території країни.

"Міністри Буркіна-Фасо та Малі … підтвердили своє неприйняття збройної інтервенції проти народу Нігеру, яка буде розглядатися як оголошення війни", — йдеться у спільність заяві.

Зустріч між трьома представниками військових хунт відбувалась в столиці Нігеру — Ніамеї.

Нагадаємо, 20 серпня ватажок Нігеру пообіцяв передати владу через три роки. Генерал Чіані не хоче війни й готовий повернути країну до цивільного правління.

19 серпня головний регіональний блок Західної Африки ЕКОВАС заявив, що погодив день для можливого воєнного втручання для відновлення демократії в Нігері.