Мобилизация в Украине: кто должен ожидать повестку в ближайшее время

Все подробности о процедуре вручения повесток и последствия для уклонистов от призыва.

В Украине продлено военное положение и мобилизация до 15 ноября 2023 года. О том, кому будут вручать повестки, и какие именно, а также что ждет тех, кто не явится в ТЦК, говорится в материале на сайте ТСН.ua.

Виды повесток и кому их могут вручить

Во время военного положения не ведется призыв на срочную службу. Поэтому обычные повестки мирного времени 18-летним юношам пока не вручают.

Зато существует три других вида повесток:

для уточнения информации о военнообязанном — состояние здоровья, состав семьи и место работы;

о военнообязанном — состояние здоровья, состав семьи и место работы; для оценки пригодности к военной службе — прохождение ВВК;

— прохождение ВВК; мобилизационное распоряжение — собственно призыв на военную службу, вручается только в случае прохождения ВВК и признания призывника годным к военной службе.

Осенью 2023 года, пока продолжается всеобщая мобилизация, повестку могут получить следующие категории украинцев:

имеющие военный опыт — полностью или ограниченно годные по состоянию здоровья во время военного положения мужчины в возрасте от 18 лет;

— полностью или ограниченно годные по состоянию здоровья во время военного положения мужчины в возрасте от 18 лет; без опыта военной службы — годные и ограниченно годные мужчины в возрасте от 27 лет;

— годные и ограниченно годные мужчины в возрасте от 27 лет; кто снят и исключен с воинского учета — мужчины с "белым билетом", которые являются годными или ограниченно годными во время военного положения согласно решению ВВК, в возрасте от 18 лет.

Верхний возрастной порог для всех категорий призывников составляет 60 лет.

Кто может пойти на службу добровольцем

Законом предусмотрена возможность пойти на военную службу по собственному желанию для таких категорий граждан:

мужчины без военного опыта в возрасте от 18 до 27 лет;

в возрасте от 18 до 27 лет; женщины , признанные годными к военной службе по заключению ВВК;

, признанные годными к военной службе по заключению ВВК; лица, имеющие инвалидность или отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам, с прохождением службы по месту жительства.

Кого точно не мобилизуют

На сегодняшний день Президент Украины еще не подписал изменения, внесенные Верховной Радой, по уменьшению возраста срочной службы до 25 лет. Поэтому лица, не проходившие срочную службу и не достигшие возраста 27 лет, не могут быть мобилизованы.

Также не подлежат мобилизации:

признаные непригодными решением ВВК;

снятые с воинского учета по возрасту (более 60 лет);

осужденные лица, совершившие тяжкие или особо тяжкие преступления.

Будут ли вручать повестки повторно

Согласно законодательству, военнообязанные лица должны предоставлять обновленные учетные данные в ТЦК в семидневный срок после любых изменений. При условии отсутствия изменений, информация уточняется раз в 5 лет. Справка о состоянии здоровья, выданная ВВК, действительна в течение года.

Некоторые виды отсрочки от призыва предоставляются на определенный срок, что указывается в соответствующем документе.

Таким образом повторные повестки могут вручать в таких случаях:

прохождение ВВК более года назад;

проверка учетных данных;

проверки данных о бронировании работника;

проверка оснований для отсрочки;

мобилизация на военную службу.

В некоторых случаях повторную повестку вручают, если призывник не явился в ТЦК по предыдущей.

По закону Украины, уполномоченные ТЦК лица могут вручать повестки в любом месте. То есть, военнообязанный может получить повестку не только дома или на работе, но и просто на улице.

Единственное требование — утвержденная форма документа с полными личными данными призывника, заверенная подписью военного комиссара и печатью ТЦК.

Что грозит тем, кто игнорирует повестку

В случае игнорирования повестки военнообязанным законом предусмотрена административная и уголовная ответственность. Когда военнообязанный не появляется для уточнения данных или прохождения ВВК, речь идет об административном штрафе:

первое нарушение — 1700-3400 грн;

повторное нарушение в течение года — 3400-8500 грн.

За игнорирование мобилизационного распоряжения уклонисту грозит уголовная ответственность. Максимальное наказание — лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, что новый министр обороны Рустем Умеров поставил перед своим министерством новые задачи по цифровизации армии.