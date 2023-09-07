Военный учет для женщин: какое наказание предусмотрено за уклонение от постановки

Женщин, которые станут на воинский учет, могут призвать в ряды ВСУ или привлечь для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. За уклонение от постановки на учет грозит наказание в виде штрафа в размере от 850 до 1700 гривен.

С 1 октября женщины, которые имеют медицинскую или фармацевтическую специальность, в обязательном порядке должны стать на воинский учет. Однако постановка на воинский учет — это не является мобилизацией женщин. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВС Украины в Facebook.

"Постановка на воинский учет — это не мобилизация женщин медиков. Это выполнение изменения в Закон и обобщение данных об имеющемся резерве специалистов медицинской сферы в государстве", — говорилось в сообщении.

Кто из женщин должен стать на воинский учет

С 1 октября на воинский учет должны стать женщины от 18 до 60 лет, которые являются медиками — врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты. В частности, специальность учитывается по диплому и по фактическому месту работы. Кроме этого, в добровольном порядке на воинский учет могут стать женщины, профессии которых родственные с военными. Полный перечень специальностей можно найти здесь.

Как стать на воинский учет

Для того, чтобы стать на воинский учет нужно прийти в ТЦК и СП с необходимыми документами:

- заявлением о постановке на учет;

- паспортом или ID-картой;

- идентификационным номером;

- документом о получении специальности/профессии;

- справкой с работы с указанием специальности, по которой женщина работает;

- свидетельством о рождении детей/документ об опеке;

- свидетельством о браке;

- с фотокарточками 3х4.

На женщину, которая хочет стать на воинский учет, заводят личное дело. После чего ее должны направить на медкомиссию, которая предоставит заключение о пригодности или непригодности на военную службу. Во время ВВК женщин должны осмотреть хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог и гинеколог.

Обязанности женщин, которые станут на воинский учет

Таких женщин могут призвать в ряды ВСУ или привлечь для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. Женщины выполняют воинский долг на равных с мужчинами началах.

Нужно ли становиться на воинский учет беременным женщинам

В соответствии со статьей 73 расписания болезней согласно Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, беременные женщины считаются непригодными к военной службе, независимо от срока и течения беременности. Призванные во время мобилизации женщины могут уволиться со службы из-за беременности и пребывания в отпуске по уходу за ребенком до достижения трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, однако не более чем до достижения шестилетнего возраста.

Право на отсрочку имеют медики-матери, которые воспитывают детей самостоятельно, имеют трех и более несовершеннолетних детей или воспитывают ребенка с инвалидностью, или если их муж служит в ВСУ. Однако для этого нужно предоставить ТЦК и СП все подтверждающие документы.

Нужно ли женщинам самостоятельно идти в ТЦК и СП

В ТЦК и СП списки о завершении обучения женщин по медицинской или фармацевтической специальности подают заведения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования за два месяца. Эти списки являются основанием для оформления женщинам временного удостоверения военнообязанного, однако без определения степени их пригодности к военной службе и отметки о постановке на учет. Также информацию о женщинах будут вносить в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Временное удостоверение военнообязанного женщинам могут выдать районные (городские) ТЦК и СП, на территории ответственности которого расположены учебные заведения. Их срок действия — 30 дней. Зато женщины с такими удостоверениями в семидневный срок должны прибыть в ТЦК и СП, на территории ответственности которого зарегистрировано место их проживания, для постановки на воинский учет.

Самостоятельно в соответствующий ТЦК и СП для постановки на воинский учет должны прибыть нетрудоустроенные женщины.

Какая ответственность предусмотрена за уклонение от постановки на воинский учет

В соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях, на военнообязанных за нарушение правил воинского учета во время военного положения может быть наложен штраф в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан — от 850 до 1700 гривен.

Напомним, с 1 сентября на воинский учет должны стать женщины, которые имеют медицинскую или фармацевтическую специальности. Таких женщин могут призвать на военную службу или привлечь к выполнению работ по обеспечению обороны государства во время войны.

6 сентября народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что женщин, которые станут на воинский учет, могут мобилизовать в ряды ВСУ.