До конца 2023 года: ISW прогнозирует оперативные успехи ВСУ в Запорожской области (карты)

Представитель разведки Минобороны США Трент Мол оценил вероятность удачного контрнаступления на уровне 40-50%. Также указал, что на успех будут влиять количество снарядов в ВСУ и осенняя погода.

В аналитическом отчете Института изучения войны указано, что ВСУ способны преодолеть линию обороны ВС РФ в Запорожской области, и объясняется, как это станет возможным. С этим соглашается Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Американский чиновник во время визита в Украину подтвердил, что Силы обороны имеют успехи в контрнаступательной операции на юге. Между тем на сайте ISW обосновываются положительные перспективы прорыва.

Институт обратился к оценкам представителя Минобороны США и украинского военного обозревателя. Они свидетельствуют об удачном продвижении на юге и оценивают возможность следующих оперативных успехов.

Директор по анализу Разведывательного управления Министерства обороны США Трент Мол заявил, что ВСУ сейчас находятся в боях за вторую линию обороны ВС РФ. "Их прорыв на том втором защитном поясе... на самом деле довольно значительный", — уверен он.

Поскольку удалось преодолеть первые рубежи россиян, то перспективы — положительные.

Также Мол объяснил, какие риски существуют на данном этапе — это дефицит артиллерийских снарядов и ухудшение погоды. Впрочем, подытожил, что есть "реалистичная возможность" преодоления последних серьезных фортификаций россиян в Запорожской области. Назвал также вероятность такого прорыва — 40-50%.

"Ограниченные боеприпасы и ухудшение погоды сделают это "очень сложным", — предупредил представитель американской разведки.

Аналитики ISW уточнили, что речь идет об участке фронте между Работиным и Вербовым по дороге на Токмак. В частности утверждают, что легкая пехота Сил обороны замечена возле фортификаций между Сладкой Балкой и Вербовым. Отметим, на карте, созданной аналитиками, также заметно незначительное продвижение на западной части южного фронта в районе Каменского. Впереди Каменского — Васильевка и раздорожье на Мелитополь и Энергодар.

Ситуация на Запорожском направлении по состоянию на 8 сентября 2023 года Фото: ISW

Между тем бывший боец батальона "Айдар" Евгений Дикий уточнил, какие именно укрепления россиян ждут ВСУ впереди. Он согласился, что сейчас они добрались до менее мощных заминированных полей, которые преодолели раньше. Впереди — "третья линия", которая состоит из "командных пунктов, пунктов связи и складов". Преодолеть ее будет легче, потому что назначением этой линии было снабжение первых двух.

С Диким не согласен Трент Мол: уверяет, что на третьей линии есть достаточно сил ВС РФ, чтобы сопротивляться продвижению ВСУ. Чтобы пробиться, нужно будет приложить усилия, но взамен прорыв станет "решающим".

Контрнаступление ВСУ: детали

В крайнем отчете Генштаба ВСУ указано, что Силы обороны продолжают наступление на Мелитопольском направлении. Подтверждают, что есть успехи к югу от Работино. Также говорится об определенных успехах на южном участке Бахмутского направления: бойцы вытеснили оккупантов с позиций и укрепляются на новых рубежах.

Бахмутское направление по состоянию на 8 сентября 2023 года Фото: ISW

Напоминаем, в ночь на 8 сентября ВС РФ запустили по Украине несколько волн дронов-камикадзе Shahed-136. Дроны направлялись в Одесскую область с моря и суши: местные власти подтвердили работу ПВО. Во время одной из предыдущих атак взорвалось на территории Румынии: местные власти объявили, что переселят местных жителей в более безопасное место.