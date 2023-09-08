"Не стал соучастником военного акта": Маск ответил на обвинения в отключении Starlink возле Крыма

По словам бизнесмена, от украинских государственных ведомств ему поступил экстренный запрос с просьбой активировать Starlink на всей маршрутной сети до временно оккупированного Севастополя.

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не давал указаний своим специалистам отключать спутниковую сеть Starlink у побережья оккупированного Крыма, так как, по его утверждению, она там вообще не работала. Об этом он сообщил в соответствующем посте в Twitter (X).

"Указанные регионы Starlink не были активированы. SpaceX ничего не деактивировала", — написал он.

Илон Маск отреагировал на заявления миллиардера Уолтера Айзексона, о которых сообщалось 7 сентября на CNN, и ответил на публикацию Марио Навфаля, сооснователя компании NFTech, в которой тот обсуждает возможность, что Маск якобы мог бы предотвратить ядерную войну.

"Илон Маск тайно поручил своим инженерам отключить сеть спутниковой связи Starlink во время крупного украинского наступления. Это действие было предпринято, чтобы намеренно предотвратить внезапное нападение Украины на российский военно-морской флот", — указано в посте Навфаля.

Сам Маск утверждает, что украинские государственные органы обратились с экстренной просьбой активировать Starlink на всей маршрутной сети до временно оккупированного города Севастополя.

"Очевидно, что цель состояла в том, чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре. Если бы я согласился по их просьбе, то SpaceX стала бы явным соучастником большого военного акта и эскалации конфликта", – написал бизнесмен.

Напомним, что в прошлом году Илон Маск тайно распорядился, чтобы его инженеры отключили спутниковый интернет Starlink в районе крымского побережья, чтобы таким образом помешать секретным операциям Украины, которые были нацелены на корабли Черноморского флота РФ.