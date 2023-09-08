"Дела у них очень сложные": ВС РФ не выдерживают пехоту ВСУ и отступают из Клещеевки, — Жорин

Преимущество на сегодняшний день на этом направлении за украинской пехотой. Россияне потеряли почти всю завезенную сюда технику и не могут выдержать натиска ВСУ, говорит Максим Жорин.

В Донецкой области в районе Бахмута ВСУ вытесняют россиян из Клещеевки. Более половины населенного пункта уже под контролем ВСУ. Оккупанты контролируют только окраины села. Об этом сообщил майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин, информирует "Эспрессо".

Он отметил, что оккупанты постоянно пытаются отступать.

"Более половины населенного пункта контролируется украинскими силами. Осталось, пожалуй, полторы улицы, которые еще частично пытается контролировать враг, но ему это очень плохо удается. По всей линии Клищеевка — Андреевка — Курдюмовка враг ежедневно несет огромные потери в личном составе, и вынужден откатываться назад просто находу, создавая себе новые позиции, на которых пытается закрепиться", — рассказал заместитель командира 3-й ОШБр.

Максим Жорин говорит, что на этом участке фронта преимущество на стороне Сил обороны за украинской пехотой.

"Россияне не вывозят нашу пехоту. Да, у них есть преимущество в артиллерии, авиации даже по беспилотникам в каком-то плане. Но когда сталкиваются в ближнем бою с нашей пехотой, то они этого боя не вывозят и всегда вынуждены отступать с потерями. Иногда они пытаются драться и держаться, но почти всегда это заканчивается одинаково: погибшие, пленные и отступление", — отметил Жорин.

Также по его словам, на этом участке фронта оккупанты не могут использовать тяжелую технику.

"Мы создали такие условия для врага, что за последнее время они почти не имеют возможности пользоваться своей техникой. То есть танки, БМП, все что у них было, особенно у десантников, почти вся эта техника уже уничтожена. Я думаю, в ближайшее время им придется вообще уже перейти за железнодорожную дорогу. Потому что дела у них действительно очень сложные", — рассказал майор ВСУ.

Напомним, что Силы обороны имеют успехи к югу от Бахмута. Бойцы "отвоевывают позиции в этом районе", происходят атаки в 5 точках на расстоянии от 5 до 13 км от населенного пункта.

Ранее сообщалось, что согласно опубликованным картам ресурса Deepstate наблюдается динамика наступления Сил обороны на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.