ВС РФ под Бахмутом ждали подмогу "кадыровцев", но те не доехали, и россиян разбили,— Жорин

Оккупанты устроили "спектакль" для ВСУ с ожиданием бойцов батальона "Ахмат", рассказывает Максим Жорин.

Чеченское подразделение "Ахмат" в очередной раз отличилось "смелостью" на передовой. Они ехали и не доехали на подмогу к оккупантам на передовой. Об этом "Эспрессо" рассказал майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

По его словам, южнее Клищеевки ситуация сложная, но несмотря на это ВСУ вытесняют здесь оккупантов, и те не могут здесь удержаться.

"Мы видим на некоторых позициях даже определенную панику, видим как они иногда убегают. Недавно наблюдали достаточно показательное "представление", когда на одну из позиций врага, которую мы выбивали, к ним должно было на подкрепление прийти подразделение "Ахмат", но что-то его долго-долго ждали и не дождались, что-то он не появился", — рассказал Максим Жорин.

Он добавил, что российские захватчики пытаются держаться, но им это не удается.

"Давление наших штурмовик подразделений, наших штурмовых групп настолько велико, что удержаться на позициях они не могут", — говорит Жорин.

Напомним, что в Донецкой области ВСУ вытесняют россиян из Клещиевки. Более половины населенного пункта уже под контролем Сил обороны Украины. Оккупанты контролируют только полторы улицы в селе.

Ранее сообщалось, что ВСУ удалось продвинуться на юг от Бахмута. ВС РФ тем временем продолжают собственные наступательные действия на Бахмутском направлении, но предварительно без успехов.