"Станет победой шантажа": МИД Украины отреагировал на возможное ослабление санкций против РФ

По словам спикера МИД Олега Николенко, ослабление санкций против РФ в обмен на восстановление зерновой сделки станет победой продовольственного шантажа. Позиция Киева остается неизменной.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко 8 сентября заявил, что ослабление санкций против РФ в обмен на возобновление зерновой сделки станет победой российского продовольственного шантажа и усилит ощущение безнаказанности Москвы. Соответствующее сообщение он сделал в Facebook.

Он отметил неизменность украинской позиции относительно того, что ослабление санкций против РФ приведет к новому шантажу со стороны Кремля.

"Позиция украинской стороны остается неизменной: ослабление части санкционного режима против РФ в обмен на восстановление зерновой сделки станет победой российского продовольственного шантажа и приглашением Москвы к новым волнам шантажа", — отметил спикер МИД.

Он подчеркнул, что мир должен вернуть Российскую Федерацию к выполнению своих обязательств, а не предлагать уступки.

"Международное сообщество должно работать над возвращением России к выполнению своих обязательств, а не усиливать ее чувство безнаказанности и не поощрять к новой агрессии, предлагая уступки", — подчеркнул Николенко.

Представитель МИД подчеркнул, что Украина готова продолжать экспорт зерновых на мировые рынки, в частности в страны Африки и Азии, как в рамках Черноморской зерновой инициативы, так и через альтернативные маршруты.

Что предшествовало заявлению спикера МИД

Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на сообщение немецкого издания Bild о том, что ООН якобы предлагает России возобновление "зерновой сделки" на выгодных для Москвы условиях, включая фактическую отмену санкций. Издание ссылается на "секретное письмо" генсекретаря ООН Антониу Гутерреша к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

По данным издания, в письме к Лаврову Гутерриш якобы предлагает "четыре конкретных краеугольных камня соглашения между Секретариатом ООН и РФ", которое должно "привести к восстановлению Черноморской инициативы".

Напомним, турецкий президент Реджеп Эрдоган во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным 4 сентября заявил, что Анкара готова стать посредником в проведении переговоров между Украиной и Россией.

Еще мы сообщали, что по данным СМИ от 18 августа, Россия, Турция и Катар работают над новым соглашением об экспорте зерна, которое могло бы стать альтернативой "Черноморской зерновой инициативе".