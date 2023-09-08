Готовы пойти на уступки: ООН договаривается с Кремлем о возобновлении зерновой сделки, — Bild

По словам журналистов, генсек ООН Антониу Гуттериш написал письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в котором предложил соглашение, состоящее из четырех пунктов.

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В ООН пытаются договориться с Россией о возобновлении зерновой сделки. Так, организация предложила Кремлю уступки. Об этом пишет издание Bild.

По словам журналистов, генсек ООН Антониу Гуттериш написал письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в котором предложил соглашение, состоящее из четырех пунктов. Среди них:

Первый пункт – ЕС отменит введенные в прошлом году санкции против "Россельхозбанка" и позволит ему обойти ограничения, связанные с отключением от SWIFT. По словам журналистов, в ЕС заявили, что действительно готовы пойти на это.

Второй пункт – предоставление страховки российским грузовым кораблям от атак Украины при движении в Черном и Азовском морях. Этим будет заниматься компания, которую будет финансировать ООН напрямую, а также якобы британская фирма Lloyd's.

Третий пункт – содействие частичному возвращению активов России, которые были заморожены из-за европейских санкций. К примеру, исключения будут предоставлены российским компаниям по производству удобрений.

Четвертый пункт — российским кораблям, которые перевозят продукты питания и удобрения, хотят вновь разрешить швартоваться в портах стран ЕС. Соответствующие переговоры уже провели с Германией, Бельгией, Испанией и Нидерландами.

По словам журналистов, они обратились в Офис генсека ООН Антониу Гуттериша за комментарием, однако ответа пока не получили. Однако, как сообщается, руководство РФ внимательно изучает письмо. В Кремле сомневаются в том, что предложенные послабления возможно технически реализовать.

Напомним, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал самый перспективный путь вывоза зерна из Украины. По его словам, взгляды Вашингтона и Киева касательно транспортировки зерна из Украины совпадают.

Также 5 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал два специфических требования Кремля для возобновления зерновой сделки. По его словам, Россия ежегодно экспортирует 120-130 млн тонн зерна, но российские банки отключены от системы SWIFT, и потому транзакции невозможны.