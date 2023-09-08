Готові піти на поступки: ООН домовляється з Кремлем про відновлення зернової угоди, — Bild

За словами журналістів, генсек ООН Антоніу Гуттеріш написав листа міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, в якому запропонував угоду, що складається з чотирьох пунктів.

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В ООН намагаються домовитися з Росією про відновлення зернової угоди. Так, організація запропонувала Кремлю поступки. Про це пише видання Bild.

За словами журналістів, генсек ООН Антоніу Гуттеріш написав листа міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, в якому запропонував угоду, що складається з чотирьох пунктів. Серед них:

Перший пункт — ЄС скасує введені торік санкції проти "Россільгоспбанка" і дозволить йому обійти обмеження, пов'язані з відключенням від SWIFT. За словами журналістів, у ЄС заявили, що дійсно готові піти на це.

Другий пункт — надання страховки російським вантажним кораблям від атак України під час руху в Чорному та Азовському морях. Цим займатиметься компанія, яку фінансуватиме ООН безпосередньо, а також нібито британська фірма Lloyd's.

Третій пункт — сприяння частковому поверненню активів Росії, які були заморожені через європейські санкції. Приміром, винятки будуть надані російським компаніям з виробництва добрив.

Четвертий пункт — російським кораблям, які перевозять продукти харчування і добрива, хочуть знову дозволити швартуватися в портах країн ЄС. Відповідні переговори вже провели з Німеччиною, Бельгією, Іспанією та Нідерландами.

За словами журналістів, вони звернулися до Офісу генсека ООН Антоніу Гуттеріша по коментар, однак відповіді поки що не отримали. Однак, як повідомляється, керівництво РФ уважно вивчає лист. У Кремлі сумніваються в тому, що запропоновані послаблення можливо технічно реалізувати.

Нагадаємо, що глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав найперспективніший шлях вивезення зерна з України. За його словами, погляди Вашингтона і Києва щодо транспортування зерна з України збігаються.

Також 5 вересня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав дві специфічні вимоги Кремля для відновлення зернової угоди. За його словами, Росія щорічно експортує 120-130 млн тонн зерна, але російські банки відключені від системи SWIFT, і тому транзакції неможливі.