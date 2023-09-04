Торгуют со всем миром: Россия начала экспортировать рекордные объемы зерна

Крупнейшим покупателем российской пшеницы в августе стал Египет, который купил у страны-агрессора почти миллион тонн зерна.

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Блокируя экспорт украинского зерна и параллельно разрушая морскую инфраструктуру нашей страны, Россия по итогам августа 2023 года отгрузила на экспорт 7,7 миллиона тонн своей пшеницы. Этот объем является рекордным Это рекордный для августа за последние семь лет. Как сообщает российское издание "Интерфакс", объемы экспорта в этом году на 32% превысили прошлогодний показатель.

Примечательно, что резкий экспортный рост случился почти сразу после того, как россияне отказались от зерновой сделки.

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Так, экспорт пшеницы из РФ составил 6,5 млн тонн — это на 36,6% больше, чем в августе 2022 года. Экспорт ячменя вырос на 7% – до 997 тысячтонн, кукурузы – почти в 1,9 раза – до 212 тысяч тонн.

По информации журналистов, в целом с начала 2023/2024 маркетингового года, начавшегося 1 июля, РФ экспортировала 13,3 млн тонн основных видов зерновых культур, что в 1,6 раза больше, чем за первые два месяца прошлого сезона. В частности, пшеницы Россия отправила на экспорт 11 млн тонн (в 1,5 раза больше), что также является максимальным показателем за последние семь лет.

Кто покупает зерно у России

Активнее всего российскую пшеницу в августе покупал Египет. Для страны отгрузили 910 тонн. Второе место занял Алжир, при чем экспорт РФ в эту страну вырос в семь раз – до 610 тысяч тонн. На третьем месте оказалась Турция с показателем в 481 тысячу тонн.

В пятерку покупателей российской пшеницы также попали Кения (поставка возросли в 12 раз – до 444 тысяч тонн) и Бангладеш, куда россияне отгрузили 319 тысяч тонн. Отмечается, что в августе 2022 года Россия в эту страну пшеницу вообще не экспортировала.

Отметим, с тех пор как в Москве заявили, что Россия выходит из зернового соглашения с 18 июля, российская армия уничтожила более чем 200 тысяч тонн украинского зерна. При этом в Кремле продолжают врать о том, что атакуют в Украине только военные объекты.

К слову, благодаря черноморской зерновой инициативы в 2022 году мир получил почти 32 миллионов тонн украинского продовольствия. 3 августа во время заседания Совета Безопасности ООН государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что странам мира нужно объединить усилия для противодействия российского шантажа голодом, который может начаться на планете.

Напомним, в последний день августа СМИ писали, что ВС РФ грабят украинские порты с помощью теневого флота.