Маск поделился с биографом секретной информацией властей Украины: в ОП и ГУР отреагировали

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, Маск сказал ему лично, что отключил Starlink в районе передовой на юго-востоке Украины. Вместе с тем Федоров отметил, что спутниковый интернет все же помог ВСУ, и что без него была бы катастрофа.

В пятницу, 8 сентября, глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что предприниматель Илон Маск без разрешения поделился со своим биографом Уолтером Айзексоном конфиденциальной информацией о доступе ВСУ к Starlink. Об этом он рассказал в интервью The Financial Times.

"Это некорректно. Мы никогда не говорили о нашей корреспонденции публично", — сказал Федоров.

Маск изначально согласился предоставить терминалы Starlink Украине после того, как в начале полномасштабного вторжения российские войска вывели из строя связь и интернет в Украине. Но после того, как первую волну атак удалось отбить, и ВСУ перешли в контрнаступление, Маск передумал.

Временное отключение Starlink произошло на ключевом этапе контрнаступления ВСУ прошлой осенью. Украинские защитники набрали ход после стремительной деоккупации территорий Харьковской области и планировали освободить территории в направлении Крыма.

После публикаций в прессе в октябре прошлого года о сложностях в работе Starlink в Украине, Маск все же согласился восстановить работу спутникового интернета вблизи российских позиций.

По словам Федорова, Маск сказал ему лично, что отключил Starlink в районе передовой на юго-востоке Украины, "когда я попросил его включить связь возле Крыма и границ". Федоров также отметил роль спутникового интернета для ВСУ, по его словам, без Starlink была бы катастрофа.

8 сентября Маск опубликовал пост о том, что от правительственных властей Украины последовал запрос на активацию Starlink на пути к Севастополю.

Илон Маск — об отключении Starlink в Украине

"Очевидным намерением было потопить большую часть российского флота, который стоял на якоре. Если бы я согласился на это, тогда SpaceX была бы явно вовлечена в масштабные военные действия и эскалацию конфликта", — написал Маск.

Маск отключил Starlink в Украине: реакция ОП

Советник главы ОП Михаил Подоляк был более критичен по отношению к американскому миллиардеру и заявил, что украинские дроны с помощью Starlink могли бы уничтожить часть российского флота, но Маск позволил российским кораблям запускать ракеты "Калибр" по украинским городам. В итоге гибнет мирное население и дети.

Пост Михаила Подоляка об отключении Starlink в Украине Илоном Маском

"Почему некоторые люди так отчаянно хотят защитить военных преступников и их стремление убивать? Понимают ли они, что совершают и поощряют зло?" — написал подоляк.

Маск отключил Starlink в Украине: реакция ГУР

В ГУР также ответили на сообщения о том, что Маск пытался помешать ВСУ проводить атаки на российский флот. В эфире телемарафона представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий сказал, что данные о том, что Маск распорядился отключить Starlink над Крымом для срыва атаки, нужно тщательно проверить.

Вадим Скибицкий — о том, что Маск отключил Starlink в Украине

"Информацию о том, что Маск вроде бы отключил Starlink, нужно проверять и проверять, к тому же несколько раз. Возможно, назначить определенную группу, которая будет изучать этот вопрос", – сказал Скибицкий.

В конце августа появилась информация о том, что Маск лично беседовал с Путиным и решил отключить Starlink для Украины.

Также сообщалось том, можно ли атаковать военные объекты в Крыму без терминалов Starlink, в то время, как Илон Маск боится ядерной войны.