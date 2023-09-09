Связанное тело лежало в водоеме: в Украине погиб 31-летний доброволец из Британии (фото)

В МИД Лондона подтвердили, что Джордан Чедвик, который с октября 2022 года воевал на стороне ВСУ, погиб при неизвестных обстоятельствах. Его тело уже отправили на родину к семье.

На войне в Украине погиб доброволец из Великобритании. Тело Джордана Чедвика было найдено в водоеме со связанными руками. Об этом сообщает Sky News 8 сентября.

31-летний иностранец состоял в Интернациональном легионе и приехал воевать на стороне Украины против Российской Федерации еще в октябре 2022 года.

Его смерть, как отметили в своем материале журналисты Sky News, уже подтвердили в Министерстве иностранных дел Великобритании и сейчас продолжается расследование.

"Мы оказываем помощь семье британца, который умер в Украине, и находимся в контакте с местными властями", — заявил представитель британского дипломатического ведомства.

В Украине в водоеме нашли тело добровольца из Великобритании Фото: BBC

Его тело было найдено в одном из водоемов на территории Украины и неизвестные связали его руки за спиной. Как именно погиб британец и кто стал его убийцей попытается выяснить следствие.

Смерть британского добровольца в Украине: реакция семьи

Мать Джордана Чедвика по имени Бренда в комментарии изданию ВВС рассказала, что с самого детства ее сын мечтал связать свое будущее с военным делом и стать солдатом. У него было развито чувство справедливости, что и подтолкнуло его практически год назад помочь Украине в борьбе с российской агрессией.

"Его страсть поддерживать свободу и помогать другим своими навыками заставила его покинуть Великобританию и поехать в Украину в начале октября 2022 года", — рассказывает женщина.

О том, что Джордан Чедвик погиб она узнала еще 26 июня и трагическое известие повергло мать в шок. Уже 7 августа его тело было отправлено на родину, где семья имела возможность попрощаться с военным.

"Хотя мы чрезвычайно гордимся его непоколебимым мужеством и стойкостью, его смерть была разрушительной для нас. Нет слов, чтобы описать потерю такой короткой жизни. Сын, брат, внук, племянник и дядя, которого безмерно любили", – продолжила женщина.

Смерть британского добровольца в Украине: что о нем известно

Джордан Чедвик родом из Бернли в Ланкашире. С 2011 по 2015 год он служил в британской армии. После этого он не забросил военное дело и продолжил им заниматься.

В Украине в водоеме нашли тело добровольца из Великобритании Фото: BBC

В 2022 году, когда Российская Федерация совершила полномасштабное вторжение на украинскую территорию, он не стал стоять в стороне и захотел помочь ВСУ добиться справедливости. Уже в октябре прошлого года он прибыл в Украину, где начал выполнять боевые обязанности.

Напомним, 25 мая сообщалось, что в Украине погиб доброволец из Швеции. В местной газете отметили, что тело бойца было найдено в его постели, однако точная причина смерти пока что неизвестна. Даниэль Нистрем воевал на стороне Украины с апреля 2022 года.