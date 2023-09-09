В Феодосии и Керчи пожары и "прилеты": в оккупационной администрации сообщили о сбитых БПЛА (фото)

По данным пабликов, в Керчи зафиксировали пожар возле железной дороги. В Симферополе имело место возгорание в районе складов, где хранятся цистерны с топливом.

В субботу, 9 сентября, на территории временно оккупированного Россией Симферополя загорелась воинская часть. Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер".

Местные каналы опубликовали видео возгорания и написали, что незадолго до произошедшего в городе слышали взрывы. По некоторым данным, загорелась воинская часть на ул. Калинина. Вначале очевидцы заметили дым, а затем услышали звуки стрельбы.

Также сообщалось, что произошло возгорание в районе складов цистерн с топливом.

По данным авторов публикации, в их распоряжении появился документ с планом российской воинской части на ул. Калинина в Симферополе.

План российской воинской части на ул. Калинина в Симферополе

"Пожар или "бавовна" случились в районе складов, где цистерны с топливом хранятся. В общем, жителям близлежащих домов рекомендуем быть от этого места подальше", — отмечается в посте упомянутого паблика.

По данным все того же интернет-ресурса, 9 сентября также произошел пожар в Феодосии, предположительно на горе Тепе-Оба, где могут размещаться российские ПВО и откуда открывается хороший обзор.

Сообщалось и о возгорании в Новоозерном (западная часть Крыма). Подписчики паблика написали, что пожару между воинской частью и СНТ "Десантник" предшествовали "прилеты".

Пожар в Новоозерном Пожар в Новоозерном

В Керчи пожар зафиксировали возле железной дороги на улице Станция Керч-2.

Пожар в Керчи Пожар в Керчи Пожар в Керчи Пожар в Керчи Фото: Telegram Пожар в Керчи

"Большой пожар на улице Станция Керчь-2. Горит трава возле железной дороги. Керчане вызвали МЧС. Сейчас на месте идет борьба с огнем", — отмечается в публикации.

По словам местной жительницы, пожар не могли потушить и требовался еще один пожарный расчет.

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что над территорией полуострова сбили два беспилотника.

Движение "АТЕШ" 9 сентября сообщило, что отслеживает места размещения российских войск в северной части Крыма.

"Наши агенты во временно оккупированном Крыму выявили место стоянки военной техники за селом Новостепное Джанкойского района. Там, также, находится полевая мастерская и палаточный лагерь", — говорится в публикации.

Сообщается, что участники движения готовятся к деоккупации и следят за ВС РФ по всей территории Крыма.

Напомним, что в оккупированном Севастополе молодой человек снял российский флаг и назвал крымский "референдум" незаконным.

Также сообщалось о том, можно ли атаковать военные объекты в Крыму без терминалов Starlink, поскольку Илон Маск боится ядерной войны.