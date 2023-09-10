ВСУ применили танк-камикадзе в Запорожской области, — пресс-офицер 128 бригады (фото)

Механик-водитель, рискуя жизнью, пытался довезти обложенный взрывчаткой танк к вражеским позициям на расстояние всего одного выстрела.

Трофейный танк-камикадзе украинские защитники применили на территории Запорожской области против российских оккупантов. Об этом сообщил в Facebook пресс-офицер 128 бригады Ярослав Галас.

Бронетехника подорвалась на мине, но взрыв в результате детонации заложенного боекомплекта был очень мощный. С тех пор с позиций оккупантов украинскую пехоту никто не тревожил. Он отметил, что самая важная и опасная роль в операции была возложена на механика-водителя. Задачей бойца было довезти обложенный взрывчаткой танк к вражеским позициям на расстояние всего одного выстрела.

Василий Дудинец из Мукачево взялся за выполнение задания. Ранее он работал в Чехии. В начале марта 2022 года мужчина сам пришел в военкомат, а затем оказался на фронте. Галас отметил, что после успешно выполненного задания Дудинца побратимы начали называть на псевдоним "Камикадзе".

Сам механик понимал риски. Он рассказал, что может не вернуться, ведь если бы в танк попала и сдетонировала бы взрывчатка, все закончилось бы мгновенной смертью. Василий согласился, командиры сообщили ему подробности.

Василий Дудинец

"Это не тот вариант, что оторвало руку и ногу и потом тебя жена или дети катают на инвалидной коляске и подносят воду", — подчеркнул механик-водитель.

Воин добавил, что именно для того, чтобы бороться с врагом, он решил пойти в армию. По его мнению, стоит быстрее завершать войну, вернуться домой и воспитывать детей.

Напомним, в июне россияне нашпиговали танк взрывчаткой и отправили на позиции ВСУ. Попытка атаковать украинских защитников не удалась, поскольку тяжелая бронетехника наехала на мину и был добит гранатометчиком из РПГ.