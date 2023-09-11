Крупнейшие со времен Холодной войны: НАТО планирует провести масштабные военные учения

Учения пройдут в Германии, Польше и странах Балтии зимой-весной 2024 года. Они являются частью новой стратегии обучения, согласно которой военный альянс будет проводить два крупных учения каждый год вместо одного.

НАТО проведет следующей весной крупнейшие военные учения со времен Холодной войны. Это событие запланировано на весну 2024 года. Об этом сообщает издание Financial Times.

Учения Steadfast Defender пройдут в феврале-марте на территории Германии, Польши и стран Балтии. Будет задействовано около 41 тыс. военнослужащих, более 50 кораблей, совершено от 500 до 700 вылетов авиации.

НАТО хочет проверить свою готовность дать отпор потенциальному российскому вторжению. Планируется увеличить частоту таких учений до двух в год вместо одного.

При этом издание отмечает, что это будут крупнейшие военные учения НАТО со времени окончания Холодной войны. Учения также являются первыми с точки зрения технических возможностей: они используют реальные географические данные для создания более реалистичных сценариев для войск.

Напомним, что военные корабли НАТО в Средиземном море завершили учения по прохождению "сложных" имитационных минных полей. Тренировки состоялись на фоне блокады Россией Черного моря после выхода из зерновой сделки. В сообщении издания говорится о том, что Запад давит на Россию, чтобы она прекратила блокаду Черного моря.

12 июня в Европе начались крупнейшие в истории НАТО учения по развертыванию ВВС. В операции, получившей название Air Defender 23, участвовали более 20 стран-партнеров, 10 тысяч военных и около 250 самолетов, в том числе новейшие F-35.